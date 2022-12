„West Side Story“ auf Tour : Es war einmal und wird immer so sein

Ein Penthouse im Westen von Manhattan, unweit des Central Park. Die Einrichtung des Appartements ist gediegen, die Kunst an den Wänden echt. In den Regalen stapeln sich Bücher, in einem Raum steht ein Steinway-Flügel, überall sind Fotos in kleinen Rahmen aufgestellt. Sie zeigen eine fünfköpfige Familie, aber auch etliche Berühmtheiten des 20. Jahrhunderts aus Kultur und Politik, mal mit dem Familienvater plaudernd, mal mit ihm posierend. Die Wohnung wirkt wie ein Erinnerungsort und ist es auch, wie der Gastgeber sagt: „Niemand wohnt hier. Wir nutzen das Appartement für Familientreffen, und dann übernachtet auch mal jemand hier.“

Christian Riethmüller Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Mit „wir“ sind Jamie, Nina und Alexander Bernstein gemeint, die drei Kinder des Mannes auf den Fotos: Leonard Bernstein, Komponist, Dirigent und musikalischer Schöpfer des Welterfolgs „West Side Story“, der Geschichte um zwei junge Liebende in New York, die zwei gegensätzlichen Welten entstammen.

Alexander Bernstein, inzwischen 67, deutet aus dem Fenster und sagt: „In meiner Kindheit rollten in dieser Gegend die Bagger und rissen die alten Häuser des Viertels nieder, nicht zuletzt auch, um einige Blocks weiter das Lincoln Center zu errichten“, jenes Kulturzentrum mit Oper und Konzertsälen also, an dem Leonard Bernstein später als Dirigent der New Yorker Philharmoniker Triumphe feiern sollte. Die „West Side Story“ hatte er da schon komponiert; das 1957 uraufgeführte Bühnenwerk nach einer Idee und mit Choreographien von Jerome Robbins, dem Buch von Arthur Laurents sowie den Gesangstexten von Stephen Sondheim fing ein Stimmungsbild aus dem New York der Fünfzigerjahre ein, das zeitlos geworden ist.

In diese Jahre reicht auch Alexander Bernsteins eigene Erinnerung an das Stück zurück: „Es muss die Zeit der Aufnahmen für die erste Schallplatte gewesen sein. Jedenfalls war mein Vater da mit der Musik beschäftigt, und ich weiß, dass meine Schwester Jamie und ich diese Platte danach fast ununterbrochen angehört haben. 1961 habe ich dann auch den berühmten Film mit Natalie Wood, Richard Beymer und Rita Moreno in den Hauptrollen gesehen. Bis ich die ,West Side Story‘ dann erstmals auf der Bühne sah, dauerte es allerdings. Das Stück wurde damals ja nicht mehr am Broadway gespielt.“

Mittlerweile hat er sie Hunderte Male gesehen, an Opern, in berühmten Theaterhäusern, als Laienspiel. Und er liebt sie noch immer, obwohl der Erfolg des Stücks seinerzeit dazu führte, dass der Vater, nicht zuletzt als Präsentator klassischer Musik im Fernsehen berühmt, noch seltener nach Hause kam. „Mein Vater war viel mit Orchestern in aller Welt unterwegs“, erinnert sich der Sohn an die langen Abwesenheiten, betont aber: „Wenn er zu Hause war, hat er sich uns gewidmet, hat mit uns gelacht und gespielt.“

Obwohl die Uraufführung der „West Side Story“ nun 65 Jahre her ist, hat sie nichts von ihrer Wirkmächtigkeit verloren: „Das Romeo-und-Julia-Motiv, die große, die tragische Liebe; dann die Auseinandersetzungen der beiden Gangs, die Konflikte, das Ringen um Identität und einen Platz, wo man hingehört; diese Herausforderungen und Gefühle gibt es im übertragenen Sinne ja überall auf der Welt und werden auch überall verstanden“, beschreibt Alexander Bernstein die unveränderte Relevanz des Stücks, das immer noch in der Originalfassung aufgeführt wird.

Strikte Kriterien bei kommerziellen Anfragen

Dies wird auch in den nächsten fünf Jahrzehnten so sein. Die Erben der vier Urheber achten streng über die Vergabe der Aufführungsrechte. Für die Bernsteins hat Alexander als Vice President des Leonard Bernstein Office die Rolle inne, Anfragen zu bewerten und im Verbund mit den anderen Erbenvertretern dann auch die Verträge zu unterschreiben. Und Anträge gibt es viele, nicht zuletzt von Schulen, Colleges und Universitäten, wo die „West Side Story“ unverändert populär ist. „Wenn das Konzept überzeugend ist, erlauben wir solchen Gruppen gern die Inszenierung“, sagt Bernstein, der selbst viele Jahre lang als Lehrer arbeitete und an einer Schule auch die „West Side Story“ auf die Bühne brachte.

Wesentlich strikter sind die Kriterien hingegen bei kommerziellen Anfragen. Zwar schätze man durchaus neue Per­spektiven auf das Stück, doch müssten dann eben auch alle vier Parteien den Änderungen zustimmen, was nicht immer unkompliziert sei, sagt Bernstein. Als vor einigen Jahren etwa die Anfrage kam, ob man die „West Side Story“ animieren und die beiden Gangs, die Jets und die Sharks, als Hunde und Katzen zeichnen dürfe, ging diese Idee den Erben dann doch zu weit.