Werbespot von Penny : Dieser Film geht viral

Sie wünsche sich, dass ihr Sohn im Teenager-Alter nicht immer zu Hause rumhängt. Dass er sich heimlich rausschleicht, dass er die Schule schleifen lässt, Partys feiert, erste Alkoholexzesse erlebt. Und dass er diesem Mädchen endlich sagt, dass er sie liebt. Die Mutter, die im neuen Werbespot „Der Wunsch“ der Supermarktkette Penny mit ihrem Sohn abends am Esstisch sitzt (im Hintergrund spielt die verlangsamte Melodie von Bon Jovis „It’s my life“ auf Klavier), will einfach nur, dass er seine Jugend zurückbekommt.

Es geht darin um all das, was jungen Menschen seit Beginn der Pandemie geraubt wurde. Das fast vier Minuten lange Video, produziert von der Agentur Serviceplan, drückt in der Vorweihnachtszeit bei vielen auf die Tränendrüse, auf YouTube erreichte es inzwischen mehr als sechs ­Millionen Aufrufe. In der Kommentar­spalte darunter schreiben gerührte Mütter, dass der Werbeclip sie zum Weinen gebracht habe.

„Während Corona konntet ihr viele Erfahrungen nicht machen. Wir wollen euch ein Stück eurer Jugend zurückgeben und verschenken 5000 unvergessliche Erlebnisse“, heißt es am Ende des Videos, verlost werden unter anderem Reisen und Partys. Dabei geht es nicht nur um reine Nächstenliebe, sondern vor allem auch um Geld. Denn schon seit Jahren klagt die Marketingbranche über die sogenannte Werbeblindheit. Der Begriff soll bedeuten, dass Konsumenten durch klassische Werbung nur noch schwer zu erreichen sind und ihr kaum noch Beachtung schenken. In den digitalen Kanälen setzen Werbetreibende daher auf Methoden wie Influencer-Marketing und Online-Werbung – doch Internet-Anzeigen werden häufig durch Werbeblocker neutralisiert.

Eine weitere Methode, die seit Jahren online wie offline erfolgreich ist: der übermäßige Einsatz von Gefühlen. Werbefachleute glauben an emotionale Kommunikationsstrategien, da für Konsumenten Werte und Haltungen hinter einer Marke zunehmend wichtig werden. Und die emotionale Bindung an Unternehmen führt zu Kaufentscheidungen. In der besinnlichen Vorweihnachtszeit gilt dieses Credo ganz besonders. Appelle wie „Geiz ist geil“ funktionieren da nur noch bei kleineren Zielgruppen. Es zählt nicht mehr nur das, was billig oder schön, sondern zunehmend auch das, was authentisch ist.

Entscheidend für gelungene emotionale Werbung sind die verwendeten Bilder. Sie müssen eine Geschichte erzählen, dabei symbolstark sein und ein besonderes Augenmerk auf Mimik, Gestik oder auch Körperhaltung legen. Es bieten sich emotionale Themen wie Ungleichheit, Inspiration und Schicksale an — und es muss schnell deutlich werden, um was es in der ausgespielten Werbung geht. Denn es gilt, in nur wenigen Sekunden die Aufmerksamkeit des Betrachters für sich zu gewinnen. Hilfreich sind auch gefühlsstarke Musik sowie Protagonisten mit Identifikationspotenzial, um den Empathie-Faktor zu erhöhen. All diese Faktoren erfüllt die Weihnachtskampagne der Supermarktkette, die bisher eher für Geradeaus-Slogans wie „Erstmal zu Penny“ bekannt war.

Ganz ohne Mankos kommt der Clip allerdings nicht aus. In der Kommentarspalte auf Youtube ist auch Kritik zu lesen — und zwar an der deutschen Corona-Politik. Mitunter werden Penny dabei bessere politische Führungskompetenzen zugesprochen als der Bundesregierung, die vermeintlich gewissen- und empathielos Menschen ihrer Jugend beraube. Auch Impfgegner finden an dem Clip Gefallen, da Penny in ihren Augen gegen angeblich manipulierende Corona-Mächte in die Schlacht zieht. Denn: Der Werbekurzfilm lässt vollkommen offen, wer Schuld daran trägt, wenn Jugendliche in der Pandemie auf den ersten Kuss, den ersten Liebeskummer und die ersten Clubbesuche verzichten müssen. Ist es das Corona-Virus? Die Ungeimpften? Oder eine versagende deutsche Regierung? Hierzu schweigt der aufwendig produzierte Film. Wasser auf die Mühlen der Impfgegner nimmt er damit in Kauf — den Klicks zuliebe.