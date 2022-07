V on seiner Haustür sind es für Karsten Bode nur wenige Schritte über einen schmalen Pfad zu dem Ort, an dem er den Kampf mit der Natur verloren hat. Im dichten Gras perlt der Morgentau an den Gummistiefeln ab, die er unter seiner Arbeitshose trägt. Bode wird die Stiefel später gegen Turnschuhe tauschen. Am Mittag arbeitet er als Kurierfahrer für eine Bremer Apotheke. Doch früh morgens, wenn der Wecker um sechs Uhr klingelt, braucht er sie für einige Stunden. Auf seinem Hof in Schwanewede, nördlich von Bremen, leben Bode und seine Frau Tanja mit 24 Wollschweinen, 40 Hühnern, 15 Kaninchen, zwölf Enten und einem Bienenvolk. „Ein Nebengewerbe aus reiner Tierliebe“, sagt er, „nicht profitabel.“

Bode hält und züchtet vor allem Nutztierrassen, die vom Aussterben bedroht sind. Zu ihnen gehören auch viele seiner 22 Schafe, „Hornlose Moorschnucken“ heißt die Art. Und weil es inzwischen 22 und nicht mehr 29 sind, läuft Bode an diesem wolkenverhangenen, aber warmen Julimorgen zur Weide hinter seinem Haus, wo etwas steht, das aussieht wie ein Hochsicherheitsgehege – das aber nicht sicher ist, wenn der Wolf kommt.