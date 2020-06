100 Jahre Bergwacht : Wenn der Bergsteiger ruft!

Ein Gleitschirmpilot, der in einem Baum festhängt. Ein tödlich abgestürzter Wanderer, dessen Leiche geborgen werden muss. Forstarbeiter, die sich bei der Arbeit im Bergwald verletzt haben. Alles Fälle für die Bergwacht, die nun Jubiläum feiert – sie wird 100 Jahre alt. Am 14.Juni 1920 wurde sie im Münchner Hofbräuhaus als Teil des Alpenvereins gegründet. Der große Festakt zum Jubiläum fiel coronabedingt aus.

Auch wenn die Bergwacht heute die Berg- und Höhlenrettung im alpinen und unwegsamen Gelände und die Katastrophenhilfe als ihre Kernaufgaben nennt, haben sich diese erst allmählich herauskristallisiert. Denn zunächst war die Bergwacht eine Sittenpolizei. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs strömten immer mehr Menschen in die Berge, und nicht jeder von ihnen benahm sich so, wie das den arrivierten Bergsteigern vorschwebte. „Die Bergwacht wurde primär unter dem Gedanken gegründet, dem Naturfrevel und den Auswüchsen des aufkommenden Tourismus bezüglich Sitte und Anstand zu begegnen“, sagt Heinz Neiber, der Bereitschaftsleiter der Bergwacht München. Gegen rücksichtsloses Verhalten von Bergfreunden in den Zügen seien die Bergwachttrupps genauso vorgegangen wie gegen radikale Sonnenanbeter, die ihre Körper zu freizügig zur Schau stellten, oder gegen Pflanzenräuber, Müllsünder und Wildstörer, schreibt Nicholas Mailänder in seiner Geschichte der Bergsteigerstadt München. Vom Naturschutzgedanken geblieben sind bis heute die Unterstützung bei Aufforstungsarbeiten, die Felssäuberungen und die Aufklärungsarbeit.

Die Bergwachtler der ersten Stunde wurden bei ihren vielen Streifzügen bald mit Erster Hilfe und Rettung aus Bergnot konfrontiert. Diese Aufgaben übernahmen sie zusehends von den Alpinen Rettungsstellen des Alpenvereins. Das führte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dazu, dass die Bergwacht – weil der Deutsche Alpenverein als nationalsozialistische Organisation verboten wurde – zu einer Gemeinschaft des Roten Kreuzes wurde. Zehn Bergwacht-Landesverbände gibt es deshalb heute in Deutschland, vom Harz über den Schwarzwald bis zu den Alpen haben sie ihre Einsatzgebiete. Der größte Landesverband ist die Bergwacht Bayern mit 3500 Einsatzkräften. Insgesamt sind in Deutschland laut Deutschem Rotem Kreuz rund 12000 Bergretterinnen und Bergretter tätig. Sie werden heute neben regelmäßigen Einsatzübungen auch mit Hilfe von digitalen Lernplattformen und an einem hochmodernen Hubschraubersimulator im Bergwachtzentrum in Bad Tölz auf ihre Einsätze vorbereitet.

Mehr zum Thema 1/

Auch 100 Jahre nach Gründung der Bergwacht boomt der Bergsport wieder. In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Einsatzzahlen der Bergwacht Bayern fast verdoppelt. Allein im vergangenen Jahr zählte man in Bayern fast 9000 Einsätze. Und wieder gibt es auch Klagen über das Verhalten mancher Bergenthusiasten. Zu viele von ihnen trauten sich zu viel zu und müssten deshalb oft vom Berg gerettet werden, heißt es. Mit Sorge sieht Otto Möslang, der Vorsitzende der Bergwacht Bayern, der selbst seit mehr als einem halben Jahrhundert aktiver Bergretter ist, die wachsende Zahl der sogenannten Blockierer. „Die steigen irgendwo ein und greifen dann kurzerhand zum Handy, wenn sie nicht mehr weiterkommen“, sagt Möslang. „Dieses Verhalten hat brutal zugenommen.“

In Kombination mit dem Bergsportboom bringt dieses Verhalten die Einsatzkräfte an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Zumal die Bergrettung kein Ehrenamt ist, das man nebenbei machen kann. „Viele unterschätzen den Zeitaufwand“, sagt Claudia Bork, die Bereitschaftsleiterin der Bergwacht Traunstein. Bergretter müssen nämlich nicht nur medizinisch hervorragend ausgebildet sein. Sie müssen auch gute Skifahrer und Felskletterer sowie konditionell fit sein, um schnell zu ihrem Einsatzort gelangen zu können, wenn der Hubschrauber nicht fliegen kann. Schließlich wollen Bergretter Leben retten und nicht Tote bergen.