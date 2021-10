Food-Test : Innen zart, außen kross

Deftiger Abgang

In dem wohl bekanntesten Vertreter des Genres laufen unterschiedliche Eindrücke nebeneinander her: die Faserstruktur des Inneren irgendwo zwischen Fischstäbchen und Formfleisch, der Biss wie in eine Weißwurst und das Aroma. Hentschel dachte an Chicken Nuggets und sah das Vorfrittieren in der Fa­brik als maßgeblich an. Der deftige Abgang, so Strohschein, verwandle das saftige Schnitzel für einen Moment in ein Wienerle im Schlafrock.



Note 3-

Rügenwalder Mühle Vegane Mühlen Schnitzel, 180 g, 2,79 Euro; Edeka, Rewe etc.