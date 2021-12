Aldi versus Penny : Discount für Gefühle

Handlung

Seit dem 6. Dezember rührt Aldi mit „Heilige Nachtschicht“ viele zu Tränen. Im Fokus des Spots steht der Konflikt zwischen einem Jugendlichen und seinem alleinerziehenden Vater, der als Straßenbahnfahrer nur wenig Freizeit hat. „Ben, dieses Jahr habe ich auf jeden Fall die Frühschicht an Weihnachten“, stammelt der Vater, schon vibriert das Handy. Dem Sohn drückt er noch rasch einen Kuss auf den blonden Schopf, ehe er zur Arbeit eilt. Außerdem plagen den Jugendlichen Probleme in der Schule, darüber reden will er mit seinem Vater nicht: „Es gibt für uns kein Scheißweihnachten, weil wir keine Scheißfamilie sind!“ Tatsächlich muss der Vater am Ende seine Weihnachtsschicht sogar noch verlängern, aus Heiligabend wird nichts. Doch dann die Wende: Der Sohn klopft am Waggon, der Vater lässt ihn herein, und gemeinsam essen sie Weihnachtsgans, Rotkohl und Kartoffelknödel aus Brotdosen. Ein kleines Fest, immerhin.

Das Video „Der Wunsch“ von Penny dreht sich um ein Gespräch zwischen Sohn und Mutter am Esstisch. Beide können nicht schlafen und sitzen zusammen. Die Mutter wünscht sich zu Weihnachten, dass ihr Sohn nicht immer nur zu Hause herumhängt, sondern sich heimlich rausschleicht und sie sich deshalb um ihn sorgen muss. Dass er Partys feiert, den ersten Liebeskummer erlebt – und ein ganz normaler Jugendlicher sein kann. Das Gespräch, überwiegend ein Monolog der Mutter, endet mit einer Umarmung der beiden.

Aldi hat für frühere Werbespots nicht nur Lob bekommen. So warb der Discounter im vergangenen Jahr mit seinem Maskottchen Kai Karotte, das in der Winterjahreszeit nicht nur mit Schal, sondern auch mit Frau und Kinderschar auftritt. Verfechter der „traditionellen Familie“ und Feinde des „Gendergagas“ freuten sich im Winter 2020 über das animierte Gemüse. Für Unmut sorgte allerdings, dass die dargestellte Vater-Mutter-Kind-Konstellation für viele nicht mehr der Lebensrealität entspricht. Die „Heilige Nachtschicht“ hat sich diese Kritik offenbar zu Herzen genommen. Der Film zeigt den Konflikt zwischen einem alleinerziehenden Vater und seinem Sohn.

Auch der Penny-Werbespot erreicht mit einer besorgten Mutter und einem von der Corona-Pandemie ins Jugendzimmer verbannten Sohn eine große Zielgruppe. Viele Eltern mit heranwachsenden Kindern werden sich in die Figuren hineindenken können. Allerdings erfährt man nichts über Beruf und Arbeitspensum der Mutter. Womöglich können so noch mehr Menschen den Konflikt nachempfinden.

Die „Heilige Nachtschicht“ setzt auf Lauren Daigles Song „You Say“. Das Lied mag weniger bekannt sein, aber die christliche Popsängerin wurde dafür mit einem Grammy ausgezeichnet. Ein Manko: Bisweilen drücken Lautstärke und Stimmwucht der Sängerin die Handlung des Spots in den Hintergrund. Und lassen rätseln, ob es nicht doch Adele ist, die da gerade singt.

Die Musik kann für die Verweildauer der Zuschauer entscheidend sein. „Der Wunsch“ von Penny löst es gekonnt, indem sich eine verlangsamte Coverversion des Bon-Jovi-Klassikers „It’s My Life“ in den Spot schleicht, untermalt von einem Chor und mit einer Stimme, die den Refrain geradezu säuselt. Weil der Song bekannt ist, ruft er vielleicht Erinnerungen hervor, also Extra-Emotionen.

Das Wichtigste an Weihnachten, das ist wohl die Kernaussage des Aldi-Spots: dass wir mit unseren Liebsten zusammen sind, egal wo. Das Video spricht die Lebensrealität von Menschen in systemrelevanten Berufen an. „Wir wissen nicht, was sie bedrückt und welche Last sie auf ihren Schultern tragen“, heißt es in einem Kommentar unter dem Youtube-Video. „Seid nett, seid freundlich, behandelt sie respektvoll, und das nicht nur zur Weihnachtszeit.“ Touché!

„Der Wunsch“ macht sich für Jugendliche stark, die in der Corona-Pandemie zurückstecken mussten, um Menschenleben zu retten. „Ich wünsche mir einfach, dass du deine Jugend zurückbekommst“, sagt die Mutter darin zu ihrem Sohn und träumt von der Rückkehr zur Normalität. Offen bleibt, wer dem Sohn die Jugend gestohlen hat: eine Fledermaus in Wuhan, das Coronavirus oder vielleicht doch eine vermeintlich versagende Regierung? Da bleibt reichlich Interpretationsspielraum – beinahe gefährlich viel.

Die „Heilige Nachtschicht“ von Aldi lenkt durch die Lautstärke des unterlegten Songs an entscheidenden Stellen von der Handlung ab. Der Spot ähnelt zudem Trailern, die zu viel vom Film verraten, und lässt doch Fragen offen, wie etwa zum Verbleib der Mutter. Leben die Eltern in Scheidung? Hat sie die Familie verlassen? Oder ist sie etwa tot? Das bleibt ein Geheimnis. Womöglich können sich zudem nicht alle mit den Aldi-Protagonisten identifizieren. Die hohe Arbeitsbelastung eines alleinerziehenden Vaters in einem systemrelevanten Beruf sollte jedoch durchaus interessieren. Weil viele arbeiten müssen, während andere feiern. Nicht jeder kann sich ein besinnliches Weihnachtsfest leisten.

Penny kann mit dem „Wunsch“-Spot aufgrund fehlender Details zu den Lebensumständen seiner Protagonisten eine größere Zielgruppe ansprechen. Dadurch gibt die Supermarktkette allerdings auch denen Nahrung, die sich gegen Corona-Maßnahmen sperren: So wird das Video etwa von Menschen aus der Querdenker-Szene in höchsten Tönen gelobt. Mitunter werden Penny dabei mehr politische Führungskompetenzen zugesprochen als der deutschen Bundesregierung. Den inzwischen fast 14 Millionen Klicks zuliebe wird das in Kauf genommen.