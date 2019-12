Familienclan Jenner-Kardashian : Ein Spielhaus mit Balkon für Stormi

Neues Video : Stars feiern Weihnachtsklassiker von Mariah Carey

Von Snoop Dogg bis John Travolta: Nachdem es Mariah Careys Weihnachtshit „All I Want For Christmas Is You“ endlich auf den Spitzenplatz der „Hot 100“ geschafft hat, lassen sich zahlreiche Prominente in einem Lip-Sync-Video sehen.