Tipps für Weihnachten : Welches Buch schenke ich meinem Kind?

Eine Stadt geht in die Luft

Es gibt solche Tage: „Als ich morgens die Augen aufmachte, regnete es draußen“, so beginnt die Koreanerin Baek Hee Na ihr Bilderbuch „Wolkenbrot“, mit dem sie 2004 schlagartig bekanntgeworden ist. Es zeigt eine Familie – Katzen in der Rolle von Menschen –, in deren grauen Alltag ein Wunder Einzug hält: Eine kleine Regenwolke treibt so tief, dass sie sich in den Ästen eines Baums verfängt. Die beiden Kinder der Familie pflücken sie ab und bringen sie in die Küche, wo ihre Mutter daraus einen Brötchenteig macht: „Kurze Zeit später breitete sich ein köstlicher Duft in der ganzen Küche aus. Mama öffnete vorsichtig den Ofen. Die leckeren Wolkenbrötchen . . . stiegen langsam in die Luft.“