Weihnachten in Rom : Sant’Egidio hilft auch vor der eigenen Tür

Mitten im römischen Stadtteil Trastevere sitzt die Laienorganisation Sant'Egidio. Zu Weihnachten laden die freiwilligen Helfer Bedürftige zum Essen in Rom und in der ganzen Welt ein.

Am Donnerstag kamen schon Hunderte: Sant’Egidio feiert Weihnachten mit Mittagessen für Bedürftige in Santa Maria in Trastevere. Bild: Picture Alliance

Trastevere ist zurück. Kaum ein Quartier Roms hat unter den Lockdowns der Corona-Pan­demie so schwer gelitten wie das Ausgehviertel „jenseits des Tibers“, wie der Name des Stadtteils übersetzt lautet. Jetzt ist das Viertel mit den verwinkelten Gassen, den karminroten Häusern und dem ausgetretenen Kopfsteinpflaster auf dem rechten Tiberufer wieder fest in der Hand des Partyvolks, vom späten Nachmittag bis in die frühen Morgenstunden.

Man könnte auch sagen: In Trastevere ist wieder der Teufel los. Zum Leidwesen der alteingesessenen Einwohner des Quartiers. Das Viertel war seit Römer­zeiten Heimstatt der Migranten und der Marginalisierten, der „proletarii“ mehr noch als der „plebei“, während die „patrizi“ auf der anderen Seite des Tibers lebten, auf dem „diesseitigen“ Flussufer. Man gehe „in die Stadt“, pflegten die Leute aus Trastevere – eigentlich ein größeres Dorf – zu sagen, wenn sie eine der Brücken über den Tiber überquerten. „Jenseits des Tibers“ lebten auch die Juden und die ­ersten Christen. Deshalb gab es in Trastevere einst zehn Synagogen – und bis heute einige der wichtigsten frühchristlichen Basiliken. Vorab die Basilika Santa Maria in Trastevere, die erste Marienkirche Roms, geweiht im Jahre des Herrn 220.

Dass in Trastevere gerade an Wochenenden der Teufel los ist, konnte man Anfang November in einem Handyvideo betrachten, das über die sozialen Medien traurige Berühmtheit erlangte. Zu sehen ist darauf, wie mehrere Jugendliche einen am Boden sitzenden Obdachlosen auf der Piazza Trilussa gegen den Kopf treten. Nur so zum Spaß und angefeuert von ihren Kumpanen. Es schließt sich an eine ­Massenschlägerei zweier verfeindeter „Baby Gangs“, wie kriminelle Jugend­banden in Italien heißen. Der in der Notaufnahme einer Klinik versorgte Obdachlose, ein in Trastevere weithin bekannter einstiger Drogenabhängiger, wollte keine Anzeige gegen seine Peiniger erstatten.

Das soziale Gewebe von Travestere ist zerrissen

Das soziale Gewebe von Trastevere ist unter der Last der Gentrifizierung zer­rissen. Bürgerinitiativen von Anwohnern protestieren gegen fliegende Händler mit Touristennepp und gegen Gastwirte, die den öffentlichen Raum immer weiter okkupieren, indem sie viel mehr Tische als erlaubt auf die Gassen und Plätze stellen. Die Gastwirte halten ihren vom Lärm und vom Müll entnervten Nachbarn entgegen, sie seien darauf angewiesen, mit dem ­derzeit noch brummenden Geschäft die Ausfälle aus den Zeiten des Lockdowns aufzuholen, ehe wegen Ukrainekrieg und Energiekrise schon die nächste Rezession kommt.

Mittendrin in Trastevere sitzt die katholische Laiengemeinschaft Comunità di Sant’Egidio. Sie wurde 1968 von dem pensionierten Geschichtsprofessor und ehemaligen Minister Andrea Riccardi, damals gerade 18 Jahre alt, und einigen seiner Schulfreunde gegründet. Die jungen ­Leute, gleichermaßen beseelt vom christ­lichen Glauben und vom revolutionären Traum einer Welt der Gerechtigkeit und des Friedens, besetzten ein leer stehendes herunter­gekommenes Karmeliterkloster an der Piazza di Sant’Egidio im Herzen von Trastevere. Die Klosterkirche war dem Heiligen Ägidius (640 bis 720) geweiht, einem der „Vierzehn Nothelfer“, die seit dem frühen Christentum als Schutz­patrone verehrt werden. Also nannte sich die linkskatholische Gemeinschaft nach Sant’Egidio.

Heute hat die Gemeinschaft nach ­eigenen Angaben in 73 Ländern rund 60.000 Mitglieder – wie viele genau, weiß man nicht, denn es gibt keinen formalen Beitritt wie bei einem geistlichen Orden. Die Gemeinschaft ist seit ihrer Gründung vor gut einem halben Jahrhundert enorm gewachsen. Sie hat dank ihrer Friedens­bemühungen in Afrika (zumal in Mosambik, wo Sant’Egidio 1992 nach zweijährigen Verhandlungen mit dem „Vertrag von Rom“ ein Ende des Bürgerkriegs zwischen der linken Befreiungsfront Frelimo und der rechten Guerilla Renamo erreichte) sowie im Nahen Osten und auf dem ­Balkan großes internationales Renommee erworben. Die jährlichen internationalen Friedensgebete von Sant’Egidio sind zu Pilgerfahrten für politische Führer aller Couleur und geistliche Führer aller Religionen geworden; 2023 findet die „Pre­ghiera per la Pace“ erstmals in Berlin statt.