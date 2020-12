94-Jähriger wählt Notruf : „Mir fehlt nur jemand, mit dem ich auf Weihnachten anstoßen kann“

Aktualisiert am

Ein 94 Jahre alter Mann in Italien hat zu Weihnachten den Notruf gewählt, weil er einsam war und mit jemandem auf das Fest anstoßen wollte. Zwei Beamten halfen ihm.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden Carabinieri am ersten Weihnachtstag in Vergato bei Bologna gerufen. „Guten Tag, ich bin allein zu Hause, mir fehlt nichts, nur eine physische Person, mit der ich auf Weihnachten anstoßen kann“, so der 94-jährige Fiorenzo Malavotti laut einem Bericht der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“. „Falls Sie einen Beamten zur Verfügung hätten, der mich für zehn Minuten besuchen könnte? Ich bin halt allein“, sagte der Mann.

Gesagt, getan: Die Carabinieri erkundigten sich nach der Adresse und schickten zwei Beamte. Diese, so der „Corriere“ weiter, fanden Herrn Malavotti wohlauf und „sichtlich aufgeregt“ über den Besuch. Sie stießen, wie ein Foto zeigt, gemeinsam auf das Weihnachtsfest an. Malavotti erzählte ein paar Anekdoten über den Zweiten Weltkrieg.

Nach dem kurzen Plausch organisierten die Carabinieri per Handy noch ein Videotelefonat mit den Verwandten des Mannes. Italiens Regierung hatte über die Feiertage eine weitgehende Ausgangssperre verhängt, weswegen viele Angehörige sich zu Weihnachten nicht besuchen konnten.