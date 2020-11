Am schönsten macht man es selbst. Und sammelt, übers Jahr, was an Mustern und Fotos und Zeug einem so in die Hände fällt, aus Katalogen, Zeitungen, Zeitschriften. Am Ende hat man dann zwar mehr Geschenkpapier als Geschenke, um die man es wickeln könnte, aber nächstes Jahr ist ja wieder Weihnachten. Und sowieso ist das mit dem Geschenkpapier wie mit der Vorfreude: Man kann also gar nicht genug davon haben, sie sind ja auch irgendwie das Gleiche.

Wer aber lieber kauft, statt zu recyceln: Das Papier, das eine Drogeriekette wie dm anbietet (Schneekristalle auf schwarzem Grund; Zitronen mit gelber Rückseite, unter drei Euro die Rolle), kriegt man kaum besser in Papeterien, was das Design angeht. In Papeterien bricht allerdings vor Weihnachten oft die Gründerzeit noch mal neu aus, was Muster, Farben und Motive angeht – als müssten, wenn die Kinderlein schon keine Matrosenanzüge mehr tragen, deren Geschenke es dann aber tun. Gegen diesen Buddenbrook’schen Überdruss an Kolonialwarentradition auf Papier helfen die Anbieter auf etsy.com. Dort findet man zwar auch jede Menge bleistiftgezeichnete Muster von quirky Haus- oder Nutztieren, Enten, Hasen, Dackel oder Bienen, aber eben auch ein „Rapping Paper“ von Oh- MyGreet aus den Niederlanden: gezeichnete Größen des Hiphop wie Snoop, Dre oder Eminem (3,65 Euro plus Versand).