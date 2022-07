Post-Covid-Symptom : Wenn der Kaffee nach Gülle riecht

Rote Paprika riechen und schmecken für Michael Bergmann „wie Maschinenöl“. Das geht so, seit er vor Monaten an Corona erkrankt war. Gerlinde Nissler hat nach überstandener Corona-Infektion permanent den Geruch von Schimmel in der Nase. Susanne Schmidt hat seither den Eindruck, dass Duschgel, Parfüm und selbst ihr eigener Körper „nach Fäkalien stinken“. Alle diese Menschen, die in Wahrheit anders heißen, haben die Sprechstunde der Ambulanz in der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (HNO) in Jena aufgesucht. Hierher kommen nur Patienten, deren gewohnter Alltag in dem Moment verschwand, als ihr SARS-CoV-2-Test positiv ausfiel. Die noch Monate später, in einem Fall sogar seit zwei Jahren, schwer unter ihren Symptomen leiden.

Geruchsstörungen gehören zum Post- oder Long-Covid-Syndrom, das die Weltgesundheitsorganisation im Oktober 2021 definierte. Bei vielen erlosch vor allem mit den ersten Corona-Varianten der Geruchssinn teilweise oder ganz, in diesen Fällen sprechen Ärzte von einer Hyposmie oder Anosmie. Manche offiziell Genesenen rochen anschließend oder riechen immer noch etwas, das gar nicht existiert – etwa einen Brand mitten in der Nacht, obwohl in ihrer Wohnung gar kein Feuer ausgebrochen ist. Besonders beeinträchtigend aber ist es, „falsch“ zu riechen: Vanille duftet für die Betroffenen nicht mehr süßlich-exotisch, sondern riecht penetrant nach verbrannten Reifen; ein anderer Patient roch Gülle statt Kaffee. Wurst kann nach Schlamm riechen. Bäume riechen nicht mehr lieblich nach Blüten oder würzig-harzig, sondern nach Fisch.