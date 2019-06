Aktualisiert am

Waldsterben in Deutschland

Waldsterben in Deutschland :

Waldsterben in Deutschland : Totes Holz, überall

Wieder ist der Wald in Lebensgefahr. Nicht saurer Regen bedroht ihn diesmal, sondern die Trockenheit. Dreißig Jahre hat das Wort Waldsterben geschlummert, doch jetzt ist es zurück. Die Lage sei so schlimm wie damals in den Achtzigern, als die Schwefelabgase aus der Industrie die Bäume bedrohten, vielleicht sogar schlimmer, sagen Politiker, Wissenschaftler und Forstwirte. Aber wie damals sehen die Verantwortlichen die Chance, den Wald zu retten. Über das Wie sind sie sich aber nicht einig.

Florentine Fritzen Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Im vergangenen Jahr sind mehr als dreißig Millionen Kubikmeter Schadholz entstanden, also kaputtes Holz, das aus dem Wald heraus muss. Viele Bäume haben aber immer noch nicht genug Wasser zum Überleben, weil die Speicher im Boden leer sind. Das Bundeslandwirtschaftsministerium, das auch für die Wälder zuständig ist, rechnet damit, dass es am Ende dieses Jahres insgesamt mehr als siebzig Millionen Kubikmeter sein werden. Ginge es nicht um Stämme, Äste und Zweige, müsste man sich also siebzig Millionen Holzwürfel vorstellen, jeder einen Meter hoch.