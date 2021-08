Spanische Prinzessin Leonor : Wie lernt man Königin?

Die spanische Kronprinzessin Leonor zieht auf ein Internat nach Wales. Was ist von der ältesten Tochter des Königspaars in Zukunft zu erwarten?

Schon sicher am Mikrofon: Prinzessin Leonor bei einer Rede im Caixa Forum in Barcelona. Bild: ddp

Die Reisepläne der Kronprinzessin sind ein kleines Staatsgeheimnis. Offiziell ist die spanische Königsfamilie im Sommerurlaub. Der Terminkalender hat in den nächsten Tagen keine Einträge. Doch jeder weiß, dass der Countdown für die Lehrjahre der Thronfolgerin begonnen hat: Die 15 Jahre alte Leonor zieht aus dem Zarzuela-Palast am Stadtrand von Madrid in das mittelalterliche St Donat’s Castle in Wales. Zwei Jahre lang wird sie dort das United World College of the Atlantic (kurz UWC Atlantic) besuchen und das internationale Abitur ablegen. Am Montag begann dort das zweiwöchige Summercamp für Neulinge, Ende August geht das Schuljahr los.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

Bisher wuchsen Leonor und ihre jüngere Schwester Sofía behütet und abgeschirmt von der Öffentlichkeit auf. Jetzt geht die künftige Königin im Ausland ihre ersten eigenen Schritte – und folgt dabei minutiös dem Vorbild ihres Vaters Felipe: Er war genauso alt, als er von der katholischen Privatschule an ein College in Kanada wechselte. Die spanische Monarchie, die nach dem Tod des Diktators Francisco Franco wieder neu entstand, ist im europäischen Vergleich jung. König Felipe arbeitet hart daran, eine zeitgemäße Form zu finden und neue Traditionen zu begründen.

Wie lernt man im 21. Jahrhundert Königin?

Seit er Juan Carlos 2014 auf den Thron folgte, versucht er, aus dem langen Schatten zu treten, den die Affären und endlosen Korruptionsvorwürfe gegen Leonors Großvater auf das Königshaus geworfen haben. Die jungen Bourbonen wollen sich als für Spanien nützlich erweisen – als eine unbescholtene moderne Familie, die hart arbeitet und deren Kinder fleißig lernen, um sich auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Aber wie lernt man im 21. Jahrhundert Königin?

In Madrid war von Anfang an klar, dass Auslandserfahrung und Fremdsprachen selbstverständlich sind – wie in anderen Königsfamilien auch. In Wales werden vom September an gleich zwei Prinzessinnen zur Schule gehen: Leonor, offiziell Prinzessin von Asturien, und die niederländische Prinzessin Alexia. Deren Vater, der niederländische König Willem-Alex­ander, besuchte das Internat in den Achtzigerjahren. Bis vor einem Jahr war die belgische Thronfolgerin Elisabeth dort, die Tochter des belgischen Königs Philippe, wegen Corona am Ende jedoch nur noch im Homeschooling.

Prinzessin im Vierbettzimmer

Doch das College ist keine luxuriöse Kaderschmiede für künftige Königinnen. Das Anwesen in der Nähe von Cardiff gehörte einst dem amerikanischen Zeitungsmagnaten William Randolph Hearst, der dort Charlie Chaplin, Clark Gable und John F. Kennedy beherbergte. Leonor und Alexia müssen sich mit einem Vierbettzimmer in der mittelalterlichen Burg begnügen, die manche an einen Harry-Potter-Film erinnert. Auch das ist nicht billig. Als Selbstzahler wird die spanische Königsfamilie für Leonors beide Schuljahre mehr als 76.000 Euro aus ihrem Privatvermögen überweisen müssen. Die meisten Schüler können sich das nicht leisten. Mehr als 70 Prozent in den weltweit 18 UWC-Schulen haben ein Stipendium. Sie stammen aus 160 Nationen. Leonor wird in Wales Klassenkameradinnen haben aus syrischen Flüchtlingsfamilien, aus Libanon und Afrika. Ihren Eltern sind diese Kontakte angeblich ähnlich wichtig wie der schulische Erfolg ihrer Tochter.

Leonors Leben wird sich bald stark verändern. Bisher besuchte sie zusammen mit ihrer Schwester Sofía die katholische Privatschule am Rande der spanischen Hauptstadt, in der schon ihr Vater war. Manchmal fuhr König Felipe selbst sie mit dem Auto vom Zarzuela-Palast dorthin. Im Internat muss Leonor ihr Bett im Gemeinschaftszimmer selbst machen und sich um die eigene Wäsche kümmern. Wochentags ist um 21.30 Uhr Nachtruhe, am Wochenende um 23 Uhr.