Debatte um Karl-May-Geschichte : Das Winnetou-Experiment

Winnetou stand eigentlich nicht auf dem familiären Spielplan. In unseren 9-Euro-Ticket-Ferien in Schleswig-Holstein genauso wenig wie sonst. Westernfilme bringen zwar immer wieder Abwechslung in unsere Filmabende mit den „Wilden Hühnern“, „Madita“ und „Rico und Oskar“. Das kindliche Bild vom „Wilden“ Westen aber wurde in unserer Familie bislang geprägt von Gary Cooper und Grace Kelly, die um „Zwölf Uhr mittags“ um ihr Leben fürchten müssen. Von „Rio Lobo“, einem John-Wayne-Alterswerk. Und der sechsteiligen Doku „Der Wilde Westen“, in der Schauspieler und Forscher erklären, wer Billy the Kid und Wyatt Earp waren.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft".



Da war wenig Platz für verklärende deutsche Indianer-Romantik. Zumindest nicht bevor die Kinder das Sitzfleisch haben, Kevin Costners Epos „Der mit dem Wolf tanzt“ im Director’s Cut zu schauen. Vier Stunden mit Sioux-Nachkommen, die ihre Vorväter spielen. Ein Meisterstück, das 1990 überraschend eine halbe Milliarde Dollar einspielte und sieben Oscars gewann. Und das definierte, mit welcher Sensibilität mindestens die Kultur nordamerikanischer Ureinwohner gezeigt werden muss.