Eine Psychologin gibt Tipps : „Mama, mir ist langweilig!“

Wenn Kinder über Langeweile klagen, müssen Eltern nicht den Entertainer spielen. Aber es liegt in ihrer Verantwortung herauszufinden: Was braucht mein Kind wirklich? Hier kommen Ratschläge.

„Mir ist langweilig!“

„Dann lies doch ein Buch.“ – „Nein, langweilig.“

„Fang doch das neue Puzzle an, das Opa dir geschenkt hat?“ – „Auch langweilig.“

„Dann räum doch dein Kinderzimmer auf.“ – „Nein, nein!“

Solche Situationen kennen alle Eltern. Dabei ist Langeweile nicht gleich Langeweile, das sagt jedenfalls Professorin Fabienne Becker-Stoll, Direktorin des Staatsinstituts für Frühpädagogik in München, Diplom-Psychologin und selbst Mutter von zwei Kindern: „Es gibt Langeweile, die Kinder benennen können. Zum Beispiel, wenn sich in der Schule die sechste Stunde besonders in die Länge zieht.“ Doch nicht selten stecke hinter der Langeweile ein seelisches oder körperliches Grundbedürfnis, das Kinder so nicht benennen könnten: „Vielleicht war das Kind über Stunden versunken im Spiel und hat dabei ganz vergessen, zu trinken oder zu essen. Dann kann es auch mit dem Langeweile-Blick vor einem stehen, hat aber einfach Durst oder Hunger, oder es möchte nur kurz Nähe und mit einem Elternteil kuscheln und dann weiterspielen. Die Bedürfnisse zu lesen und darauf entsprechend zu reagieren ist die Aufgabe der Eltern“, sagt Becker-Stoll.