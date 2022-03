Asterix-Darsteller im Gespräch : Eine Hommage an die Leichtigkeit

Er ist der inoffizielle Erbe des legendären Komikers Louis de Funès. Der französische Schauspieler Christian Clavier ist der Einzige, dem es gleich viermal ge­lang, mehr als zehn Millionen Zuschauer an die Kinokassen seiner Heimat zu ho­len. Er gehörte zu der frivolen Urlaubsclique in der Sommerkomödie „Der Strandflitzer“ und deren Fortsetzungen, mimte den kulturgeschockten Knappen aus dem Mittelalter in „Die Besucher“, gab (zweimal) den furchtlos-pfiffigen Asterix. Zum vierten Triumph wurde seine Culture-Clash-Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ (auf die ebenfalls schnell ein Sequel folgte). Bevor Clavier uns im Juli ein drittes Mal als Monsieur Claude kommt, ist der 69-Jährige jetzt als toll­patschiger Ermittler in der eher einfach gestrickten Komödie „Mord in St. Tropez“ auf deutschen Kinoleinwänden zu sehen. Wir erreichten ihn vor einer Woche auf seinem Handy.

Monsieur Clavier, Sie bringen die Grande Nation seit 50 Jahren zum Lachen. Ihre Kunst bestehe darin, so ein Kritiker, „den chaotischen, cholerischen und charakterstarken französischen Kleinbürger in seinen Widersprüchen bloßzulegen“. Würden Sie sich selbst als typischen Franzosen bezeichnen?