Steigende Energiepreise : Warum sich Teelicht-Öfen oder Kohlegrills nicht zum Heizen eignen

Teelicht-Öfen, Kohlegrills und Heizstrahler – aus der Not heraus werden viele Haushalte kreativ, wenn es um Alternativen zum herkömmlichen Heizen geht. Die Sorge ist groß wegen steigender Energiepreise und der nächsten Nebenkosten­abrechnung. Der Winter rückt näher, die Befürchtungen wachsen – und immer mehr kuriose „Do it yourself“-Ideen sind im Umlauf, die Heizungen angeblich ersetzen sollen. Auch die Umstellung auf die Winterzeit am 30. Oktober verstärkt die Un­sicherheit, wenn es abends früher dunkel wird.

Doch was raten Fachleute? Silvia Oestreicher, Sprecherin des Deutschen Feuerwehrverbands und seit ihrem zwölften Lebensjahr bei der freiwilligen Feuerwehr, hebt hervor: „Ein Teelicht-Ofen eignet sich auf keinen Fall zum Beheizen der Wohnung.“ Auch einen Grill sollte man nicht in Innenräumen betreiben – wegen der Brandgefahr, aber auch wegen einer potentiellen Kohlenmonoxid-Vergiftung. Was vielen selbstverständlich erscheine, sähen manche, „bislang Einzelfälle“, als Lösung ihrer persönlichen Energiekrise. Laut Oestreicher ist das nicht einfach ein Trend, „da die Leute Existenzangst haben, was verständlich ist“. In der Debatte über Heiz­alternativen sollte es jedoch nicht nur um Heizen und Sparen gehen, sondern auch um den Brandschutz, um Gesundheit und Sicherheit.

„Das Beste ist immer noch eine fest installierte, bestehende Heizmöglichkeit, also wirklich die Heizung. Und sei es auch nur auf einer niedrigen Stufe, damit die Wände nicht abkühlen“, sagt Oestreicher. „Ich weiß, dass es Haushalte gibt, die sich die zusätz­lichen Kosten für das Heizen wirklich nicht leisten können. Mir geht es jedoch darum, alle dazu zu sensibilisieren, bei dem ganzen Thema einen Schritt zurück zu machen – mit einem Pulli ein paar Grad zu sparen oder eben bestehende Heizmittel zu nutzen.“

In vielen ­Fällen würde eine Heizung rein von der Effizienz her schon besser abschneiden als wenn beispielsweise „in jedem Raum ein Elektrolüfter steht“. Noch wichtiger: „In fast allen Fällen bedeuten bestehende Heizungsmittel weniger Risiko und mehr Sicherheit.“ Viele Verkaufsschlager setzten dabei offensichtlich auf das Prinzip Sparen. Aber diese Verlockung des günstigsten ­Preises ist laut Oestreicher eine Täuschung. „Im Endeffekt hat man dann potentiell wesentlich höhere Kosten, weil die Geräte elektrische Defekte, kaputte Leitungen oder eben auch einfach einen hohen Verbrauch haben. Des­wegen sind die Folgekosten gerne mal höher als das, was man sparen wollte, und eben auch oft gefährlicher.“ Viele Käufer würden sich nicht richtig informieren. „Deswegen ist unser dringender Appell, auf geprüfte Qualität zu schauen und nicht die Sonderangebote aus Ramschläden oder dem Internet zu nehmen.“

Der Feuerwehrverband rät, „auf die eigene Sicherheit und die Sicherheit von anderen Menschen zu achten“. Viele Menschen ­hätten auch nicht mehr das nötige Wissen, um mit alternativen Energiequellen wie Öfen umzugehen, „erst Recht nicht im Falle eines Brandes“.

Was viele nämlich vergessen, sei, dass Heizmittel nicht gleich Heizmittel ist. Energiequellen haben ihre Eigen­heiten, was Betrieb und Brandgefahr anbelangt. So können Teelicht-Öfen zu Wachsbränden führen, die nicht mit Wasser zu löschen sind. Das Auffüllen von Ethanol-Kaminen hat wiederum nichts mit herkömmlichen Kaminen zu tun, die mit Holz befeuert werden. In vielen Baumärkten sind Brennholz und Pellets schon ausverkauft. Doch auch hier ist Vorsicht geboten. „Brennstellen, die schon länger nicht mehr genutzt wurden, sollten nicht einfach so in Betrieb genommen werden“, sagt Oestreicher. „Es sollte immer erst ein Schornsteinfeger noch einmal genauer schauen.“ Auch altes Holz kann gesundheitsgefährdend werden.

Oestreichers Empfehlungen, um sich auf den Winter vorzubereiten, sind neben fest installierten Heizungsmitteln relativ simpel: dicke Pullis, dicke Socken – und „die Heizung mindestens auf die Schneeflocke drehen“. Feuerwehren in Deutschland seien zwar für eine erhöhte Brandgefahr sensibilisiert, „und stehen natürlich 24 Stunden und sieben Tage die Woche dafür bereit, anderen zu helfen. Aber der beste Einsatz für uns ist immer noch der Einsatz, der gar nicht erst nötig ist“.