Halloween nur mit Kürbissen : Die Rübengeister gibt es nicht mehr

Aktualisiert am

Früher erschreckten Rübengeister die Menschen an Halloween. Jetzt sind es Kürbisse, und der Trend scheint unaufhaltsam. Aber warum eigentlich?

In Süddeutschland findet seit Jahrzehnten ein schleichender Kulturwandel statt: Die Rübengeister verschwinden, an ihre Stelle treten die Halloween-Kürbisse. Warum eigentlich? Passen nicht die Futterrüben, eine krummer als die andere, viele mit lustigen Verwachsungen, die sich etwa zur Nase umwidmen lassen, besser zu Deutschland, ja zum Menschen an sich, als die oft wie gemalt aussehenden Kürbisse?

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Definitiv. Und trotzdem scheint der Trend unaufhaltsam. Eine Anfrage beim Bayerischen Bauernverband ergab nicht nur, dass im Freistaat 2021 nur mehr auf 312 Hektar Futterrüben angebaut wurden, sondern auch, dass die Kürbispopulation deutlich größer ist: Auf 639 Hektar wurden 2021 Riesenkürbisse geerntet, hinzu kamen noch 997 Hektar Gartenkürbisland; kein Wunder also, dass es bei jeder Einladung zum Dinner vorneweg Kürbissuppe gab. Die Lage für die Futterrübe ist derweil so prekär, dass der Bauernverband nicht einmal mehr einen Zuständigen dafür hatte. Die F.A.Z.-Anfrage musste daher vom Referenten für Kartoffeln und Zucker bearbeitet werden.

Hat der American Way of Life etwa auch die Rübe vertrieben?

Ist auch daran der American Way of Life schuld? Der Referent hattw andere Erklärungen. Sie gehen in Richtung Faulheit des Menschen, positiv gewendet: Arbeitsökonomie. Kürbisse seien leichter auszu­höhlen als Rüben. Vor allem aber gebe es längst attraktive Alternativen zur Rübe als Futter. Fraßen die Kühe früher viel Heu, das mit etwas Frischem aufgepeppt werden musste, der Futterrübe eben, übernehme der Mais inzwischen beides. Dessen ­Vorteil: Er ist maschineller und mithin müheloser zu ernten als die Futterrübe und dazu noch, als Silage, leichter und länger zu lagern.

Es gibt allerdings Menschen, die um der Tradition willen dem Drang zur Rationalisierung die Stirn bieten. Einer von ihnen ist Ludolf Karletshofer, ein 76 Jahre altes Original aus Meßhofen, einem Ortsteil von Roggenburg im Landkreis Neu-Ulm. Der engagierte Heimatpfleger, der früher einen Hof mit acht bis zehn Milchkühen betrieb, sagte, die Rübengeister kämen aus der Zeit, als Tagelöhner aus dem Inneren der Rübe Suppe machten und hernach ihre Kinder mit dem von einem Talglicht illuminierten Rübengeist zum Betteln schickten. Auch er sagte: „Die Futterrüben sterben aus, weil sie zu viel Arbeit machen.“

Mehr zum Thema 1/

Dennoch – und obwohl er und seine Frau Rückenprobleme haben – hat er auch 2021 auf einem kleinen Acker in seinem 2000 Quadrat­meter großen Garten hinterm Haus etwa 300 Futterrüben angebaut, die er kostenlos den Kindern überlässt. Wegen Corona musste allerdings der seit Jahrzehnten stattfindende Rübengeisterumzug im vergangenen Jahr ab­gesagt werden. Darüber gefreut haben sich nur die Stall­hasen der Gegend, die mehr Rüben als sonst bekamen.

Dieser Text wurde zuerst am 30.10.2021 veröffentlicht.