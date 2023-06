Aktualisiert am

Ist es etwa möglich, dass die langanhaltende Dürre in Südkalifornien auch das Auftreten von schweren Erdbeben in dem Goldenen Staat hat versiegen lassen? Das vermutet jetzt eine Forschergruppe aus San Diego, nachdem sie die südlichsten Ausläufer der berühmten San-Andreas-Verwerfung untersucht hat. Die Forscher fanden heraus, dass dort immer dann schwere Erdbeben auftraten, wenn der Saltonsee und sein erdgeschichtlicher Vorgänger intensives Hochwasser führten.

Die San-Andreas-Verwerfung ist eine fast 1300 Kilometer lange geologische Demarkationslinie, die vom äußersten Norden Kaliforniens bis ins Imperialtal knapp vor die mexikanische Grenze führt. Entlang der nördlichen und zentralen ­Teile dieser Verwerfung kam es in den vergangenen 170 Jahren zu mehreren katastrophalen Beben, so beispielsweise 1906 in San Francisco.

Im südlichen Abschnitt, der von der Höhe von Los Angeles bis fast zur Staatsgrenze reicht, war es dagegen in den vergangenen 300 Jahren seismisch auffällig ruhig. Und vom letzten bekannten starken Erdbeben, das dort etwa im Jahr 1726 stattfand, sind nur wenige historische Aufzeichnungen erhalten.

Wie Muster auf einer Tapete

Die Forschergruppe um Ryley Hill von der Universität von Kalifornien in San Diego ist nun der Frage nachgegangen, warum es im Südabschnitt der Verwerfung schon so lange nicht mehr signifikant gebebt hat. Dazu werteten sie unter anderem die Ergebnisse von Gräben aus, die Geologen dort an mehreren Stellen quer zur Erdbebenverwerfung gegraben hatten.

Oft lassen sich die von früheren Erdbeben ausgelösten Bodenverschiebungen an den Wänden solch enger Gräben wie ein Muster auf einer Tapete ablesen. Nach diesen Analysen gab es in dieser Gegend Südkaliforniens in den vergangenen 1000 Jahren mindestens fünf schwere Beben.

Gleichzeitig nutzten die Forscher andere Messdaten, welche die historischen Wasserstände des Saltonsee und seines Vorgängers, dem Lake Cahuilla, anzeigten. Obwohl in der Landschaft des Imperialtals Wüstenklima herrscht, gibt es dort stets einen großen See. Er entstand in erdgeschichtlicher Zeit, weil der normalerweise weiter östlich fließende Colorado in seinen Mäandern die Gegend immer wieder überflutete.

Der jetzige Saltonsee entstand dort vor etwa 100 Jahren, als einer der Deiche eines Bewässerungskanals brach und sich das Wasser mehr als zwei Jahre lang in das Imperialtal ergoss.

Hohe Wasserstände korrelieren mit Erdbeben

Bei dem Vergleich der beiden Datensätze stellte sich nun heraus, dass die schweren Erdbeben immer dann auftraten, wenn der See über mehrere Jahre höchste Wasserstände zeigte. In den fast 300 Jahren, die seit dem letzten Beben vergangen sind, war der Pegelstand aber immer durchweg niedrig, und es gab keine nennenswerten Erdbeben.

Tatsächlich kann es einen physika­lischen Zusammenhang zwischen dem Wasserstand und den geologischen Zuständen in einer Erdbebenverwerfung geben. Ist nämlich der Wasserspiegel hoch, wirkt der damit verbundene erhöhte hydrostatische Druck im Grundwasser jener Reibungskraft entgegen, welche die beiden Flanken einer Verwerfung zusammenhält.

Ist die in der Verwerfung angestaute mechanische Spannung dann auch noch groß genug, kann sie sich wegen der reduzierten Reibung in einem Erdbeben entladen. Bei niedrigem Wasserstand und damit geringerem hydrostatischen Druck braucht es dagegen eine höhere Kraft, um ein Beben auszulösen.

Die Forscher wollen nun untersuchen, ob auch an anderen Erdbebenverwerfungen auf der Welt ähnliche Zusammen­hänge zwischen Niedrigwasser und dem verringerten Auftreten von Beben besteht.