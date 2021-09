München zieht sich hoch : Warum ein Klettergerüst in München Vorbildcharakter hat

Aktualisiert am

Warum ein Klettergerüst in München Vorbildcharakter hat

Eine vermeintliche Lösung von Problemen kann zu neuen, noch größeren Problemen führen. Umso wichtiger sind kleine Verbesserungen: Das Klettergerüst an der Theresienwiese etwa könnte Vorbild für ganz Deutschland sein.

Unter den Augen der Bavaria: Die Klettergerüste auf der Theresienwiese sind so in der Höhe gestaffelt, dass auch Eltern ihre Klimmzüge machen können. Bild: Jan Roeder

Die Welt wird bekanntlich immer komplexer, und die vermeintliche Lösung von Problemen führt in der Regel zu neuen, noch größeren Problemen. Siehe Afghanistan. Einfach scheint nur das Werk der Zerstörung zu sein: Ein paar Glasscherben auf einem Kinderspielplatz können mehr Leid erzeugen als hundert gefüllte Glasflaschen Gutes.

Umso wichtiger ist es, dass man auf der Welt wenigstens die kleinen Verbesserungen angeht, die gewissermaßen auf der Straße liegen, für die also der Aufwand vertretbar ist und deren Folgen überschaubar sind. Man fragt sich zum Beispiel, warum nicht schon längst an jeder U- und S-Bahn-Station klassische Musik läuft. Um zu wissen, dass das deeskalierende Wirkung auf manchen Halbstarken haben könnte, müssen Bundesregierung oder Kommunen erst gar keine Studie in Auftrag geben.