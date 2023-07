Nach Irritationen um Gebietsansprüche dürfen Kinos auf den Philippinen nun doch den neuen „Barbie“-Film zeigen. Bedingung ist, dass eine in dem US-amerikanischen Streifen kurz sichtbare Seekarte mit der umstrittenen „Nine-Dash-Linie“ ausgeblendet wird, wie das philippinische Nachrichtenportal PhilStar am Mittwoch berichtete.

Mit dieser Linie markiert China seinen Anspruch auf einen Großteil des Südchinesischen Meeres – einschließlich einiger Seegebiete und Inseln, die von den Philippinen oder von Vietnam als ihr Territorium angesehen werden. Anders als auf den Philippinen darf der Barbie-Film in Vietnam deshalb gar nicht gezeigt werden.

Das philippinische Amt zur Freigabe und Klassifizierung von Kino- und Fernsehfilmen habe den „Barbie“-Film mit der Auflage zur Ausblendung der „Nine-Dash-Linie“ nach Beratungen mit Rechtsexperten des Außenministeriums und der Generalstaatsanwaltschaft freigegeben, hieß es. Senatoren und Bürgerrechtler hatten ein Verbot des Films gefordert. Die Weltkarte in dem Film zeigt eine kindliche Darstellung der Kontinente, aber eben mit der „Nine-Dash-Linie“.

„Barbie“ basiert auf der gleichnamigen Spielzeugreihe und ist der erste Spielfilm nach einer Vielzahl von Trickfilmen und Fernsehserien rund um die berühmte Barbie-Puppe. Die australische Schauspielerin Margot Robbie stellt die Titelheldin dar, Hollywoodstar Ryan Gosling spielt „Ken“ an ihrer Seite. In den deutschen Kinos soll die romantische Komödie von Greta Gerwig am 20. Juli starten.

2016 hatte der von den Philippinen angerufene internationale „Ständige Schiedshof“ in Den Haag entschieden, dass Chinas Ansprüche nach internationalem Recht ungültig sind. Betroffen von den Gebietsansprüchen Chinas im Südchinesischen Meer sind außer den Philippinen auch die anderen Anrainerstaaten Vietnam, Malaysia, Indonesien und Brunei.

Mehr zum Thema 1/

In den 1970er und 1980er Jahren kam es im Südchinesischen Meer bereits zweimal zu militärischen Konflikten zwischen Vietnam und China. In Malaysia, auf den Philippinen und in Vietnam waren in den letzten Jahren schon häufiger Filme wegen des Zeigens der „Nine-dash-Linie“ verboten worden, darunter der computergenerierte Zeichentrickfilm „Everest - Ein Yeti will hoch hinaus“.