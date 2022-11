Feiertag nur in Sachsen : Warum der Buß- und Bettag abgeschafft wurde

Buß- und Bettag ist am Mittwoch vor dem Ewigkeitssonntag, also dem letzten Sonntag im Kirchenjahr. Wenn Sie sich das besser merken können: Buß- und Bettag ist immer elf Tage vor dem ersten Advent beziehungsweise am ersten Mittwoch nach dem Volkstrauertag. In diesem Jahr fällt der Buß- und Bettag auf den 16.11.2022.

Im Kirchenjahr ist der Buß- und Bettag der letzte Feiertag. Der Tag diene evangelischen Christen zur Besinnung, aber auch zur Neuorientierung. Dementsprechend betrachtet man an diesem Feiertag das zu Ende gehende Jahr im Rückspiegel. Im Mittelpunkt stehen der EKD zufolge „Besinnung, kritische Lebensbilanz und Neuorientierung“. „Versagen und Schuld, Versäumnisse und Fehlentscheidungen“ sollen an diesem Tag Gott im Gebet anvertrauen. Neben dieser eher privaten Sichtweise hat der Buß- und Bettag in der evangelischen Kirche aber auch eine gesellschaftspolitische Bedeutung. Er diene zum „Nachdenken über gesellschaftliche Irrtümer“.

Die evangelische Kirche hat den Tag lange an unterschiedlichen Daten begangen, erst erst am Ende des 19. Jahrhunderts wurde ein bestimmter Tag festgelegt.

Viele Religionen kennen Buße und Sühne. Im Judentum gibt es zehn Bußtage. Sie beginnen an Rosch Haschana, dem am jüdischen Neujahrstag, und enden mit Jom Kippur.

In Bayern haben nur die Schüler frei

Der Buß- und Bettag ist ein explizit evangelischer Feiertag. Allerdings ist er nur noch in Sachsen ein arbeitsfreier Tag.

In Bayern gilt eine besondere Regel: Dort ist kein Feiertag, die Geschäfte sind geöffnet – nur Schülerinnen und Schüler müssen nicht zur Schule. Für Lehrer sei der der Tag zwar unterrichtsfreie, aber nicht dienstfrei. So besuchen sie zum Beispiel Fortbildungen. In Bayern ist der Buß- und Bettag ein stiller Tag mit Tanzverbot.

Evangelische Arbeitnehmer dürfen sich den Tag aus religiösen Gründen freinehmen – zum Beispiel um einen Gottesdienst zu besuchen – , ohne dass ein Urlaubstag abgezogen wird. Sie werden aber auch nicht bezahlt.

Warum der Buß- und Bettag als arbeitsfreier Feiertag abgeschafft wurde

Dabei war der Buß- und Bettag von 1990 an deutschlandweit ein gesetzlicher Feiertag ist. 1995 wurde dieser gestrichen, um die Arbeitgeber zu entlasten, die jetzt verpflichtet sind, Beiträge zur Pflegeversicherung zu bezahlen. Weil der Buß- und Bettag in Sachsen arbeitsfrei ist, müssen die Arbeitnehmer dort auch einen höheren Beitrag zur Pflegepflicht­versicherung zahlen.