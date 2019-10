Wochenende wird warm : Der Sommer kehrt zurück – zumindest ein bisschen

Temperaturen von mehr als 20 Grad und häufig auch Sonne: Am Wochenende wird es vor allem im Süden Deutschlands noch einmal sommerlich. In anderen Regionen kann es allerdings auch zu Gewittern kommen.

Nach dem nasskalten Wetter der vergangenen Tage zeigt sich am Wochenende der Goldene Oktober mit teilweise sommerlichen Temperaturen. Insbesondere im Süden erwarten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach örtlich Temperaturen jenseits von 25 Grad und reichlich Sonnenschein. Im Norden steigen die Temperaturen zwar auch, der Regen hält sich aber hartnäckig.

Am Samstag sollen die Temperaturen im Norden zwischen 14 und 18 Grad liegen. Es bleibt zumeist trocken bei gebietsweise auftretenden Regenschauern. Im Süden bewegen sich die Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad. Am Alpenrand und am Oberrhein rechnet der DWD sogar mit Temperaturen von etwa 26 Grad. Es bleibt trocken. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu neun Grad, im Südosten sogar auf fünf Grad. In Frankfurt am Main soll es 21 Grad warm werden bei leichter Bewölkung.

Im Bergland ist es kühler

Der Samstag in Rheinland-Pfalz startet heiter und wird zum Nachmittag hin immer wolkiger. Am Abend zieht der Regen ins Land und bringt vereinzelt Gewitter mit. Es wird warm bei bis zu 20 Grad. Kühler ist es im Bergland, bei 17 Grad. Außerdem sorgt hier ein mäßiger Wind aus Südwest teilweise für starken Windböen.

Temperaturanstieg zum Wochenende



Am Sonntag wird es im Norden mit einzelnen Schauern bei Höchsttemperaturen bis zu 20 Grad etwas ungemütlicher als am Samstag. Auch Gewitter werden nicht ausgeschlossen. Im übrigen Land bleibt es trocken bei leichter Bewölkung. Im Süden bricht immer wieder die Sonne für längere Zeit durch. Die Temperaturen erreichen maximal 25 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen wieder auf bis zu neun Grad, im Südosten wird es mit fünf Grad am kältesten.