In der Kinderarztpraxis : „Eltern unter Druck sind keine guten Pfleger für ihr Kind“

Unsere Autoren haben kleine Kinder, die in diesem Winter ständig krank sind. Mit einer Kinderärztin sprechen sie darüber, wann man mit einem Kind zum Arzt sollte, wann es wieder in die Kita darf und wie Eltern gelassener bleiben.

Lucia Schmidt: Felix, unser Winter war hart bisher. Keine Woche vergeht, in der nicht einer meiner beiden Jungs mindestens schnupft. Wie ist bei euch die Lage? Felix Hooß: Jetzt habe ich direkt ein schlechtes Gewissen, denn bei uns läuft es gerade ganz gut. Wir haben jetzt ein paar Wochen wirklich Glück gehabt und seit Weihnachten eine ganz gute Serie. Da war natürlich die Kita zu, die ja das Haupteinfallstor für Viren ist. Wir warten trotzdem auf die nächsten Einschläge, sie werden sicher kommen. Und bei euch ist es echt so schlimm? Schmidt: Schon. Ich habe ja allerdings auch zwei Söhne, die stecken sich gegenseitig an, und dann dauert alles doppelt so lange. Deshalb stellt sich uns dann immer die Frage: Jetzt schon zum Kinderarzt oder noch warten? Ist das noch derselbe Husten oder schon ein neuer?

Felix Hooß Verantwortlicher Redakteur für die Paywall bei FAZ.NET.

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Frau Weitbrecht, was raten Sie Eltern, denen es vielleicht genauso geht?