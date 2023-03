Selbst in den USA sind Waffen im Handgepäck schon seit Jahren verboten. Trotzdem wurden an amerikanischen Flughäfen zuletzt so viele Schusswaffen entdeckt wie noch nie. Woran liegt das?

Handgepäck geht durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen JFK in New York. Bild: REUTERS

Versteckt in Erdnussbutter, ge­tarnt als Kugelschreiber oder verborgen zwischen Gesichtscreme und Shampoofläschchen: Bei Kontrollen an amerikanischen Flug­häfen sind 2022 mehr Schusswaffen im Handgepäck entdeckt worden als in jedem anderen Jahr. Wie die Behörde für Transportsicherheit (TSA) vor kurzem meldete, fanden Kontrolleure von Januar bis Dezember mehr als 6500 Handfeuer­waffen, die Passagiere illegal mit an Bord nehmen wollten. Im Vorjahr waren knapp 6000 Fluggäste am Röntgenscanner mit Pistole oder Revolver aufgefallen. Fast neun von zehn Waffen, die im Jahr 2022 entdeckt wurden, waren geladen.

Die meisten Fluggäste gaben an, die Waffe aus Versehen mitgenommen zu ­haben – wie ein 43 Jahre alter Bewohner der Insel Nantucket, der vor einigen Wochen am Flughafen Logan in Boston (Massachusetts) mit einer Pistole des Kalibers 9 mm im Rucksack einen Polizei­einsatz provoziert hatte. „Auch das ist keine Entschuldigung. Wer eine Schusswaffe hat, sollte zu jeder Zeit wissen, wo sie ist. Das macht einen verantwortungsbewussten Waf­fenhalter aus“, sagte TSA-Sprecher Gerardo Spero. Den Reisenden aus Nantucket erwartet daher ebenso eine ge­richtliche Vorladung wie einen Passagier aus Maryland, den Spero und Kollegen am Internationalen Flughafen in Philadelphia (Pennsylvania) nach dem Fund einer Waffe samt Munition verhafteten.

„Der Südosten ist ein Hort für Waffen“

Laut der Transportation Security Administration geht die Rekordzahl von Waffen im Handgepäck auch auf die nach der Co­rona-Pandemie wiedererwachte Reiselust zurück. Wenn viele Passagiere ihre Rucksäcke, Taschen und Koffer auf das Band des Röntgenscanners legen, werden oft auch mehr Waffen entdeckt. Dass mehr Fluggäste nicht unbedingt auch mehr Waffenfunde bedeuten müssen, zeigen die Flug­häfen in Los Angeles, New York und Chicago. Obwohl sie zu den amerikanischen Airports mit dem größten Passagieraufkommen zählen, gehören sie nicht zu den Flughäfen mit den meisten Pistolen oder Revolvern im Handgepäck.

Unter den Top Ten des vergangenen Jahres fanden sich vielmehr Dallas/Forth Worth Inter­national, George Bush Intercontinental in Houston und Tampa International. Die meisten Waffen aus dem Handgepäck ­zogen die Kontrolleure der TSA im ­vergangenen Jahr am Flughafen Hartsfield-Jack­son Atlanta International in Georgia, seit fast 25 Jahren der Flughafen mit den meisten Fluggästen der Welt.

„Der Südosten ist ein Hort für Waffen“, teilte TSA-Sprecher Mark Howell mit – und verwies auf die Waffengesetze der einzelnen Bundesstaaten. Wo die Regelungen für das verdeckte Tragen einer Waffe großzügig sind, so seine Beobachtung, werden auch viele Waffen im Handgepäck mit an den Flughafen gebracht.

Viele Waffen in der Pandemie verkauft

Zwar wird in etwa jedem zweiten amerikanischen Bundesstaat eine Erlaubnis für das verdeckte Tragen verlangt. Wie die Organisation Giffords Law Center moniert, sind die Hürden für die Genehmigung aber niedrig. Der Verein mit Sitz in San Francisco, der striktere Waffengesetze in den Verei­nigten Staaten fordert, verweist etwa auf Florida. Auch nach tödlichen Schüssen auf den unbewaffneten afroamerikanischen Ju­­gendlichen Trayvon Martin 2012, häuslicher Gewalt und der Bedrohung einer Freundin mit einer Schrotflinte hatte der Staat einem selbst ernannten Nachbarschaftswächter er­laubt, in der Öf­fent­lichkeit eine versteckte Waffe zu tragen.

Dass die TSA 2022 mehr Waffen im Handgepäck fand als in früheren Jahren, hat vermutlich auch mit der hohen Zahl von Waffenkäufen während der Pandemie zu tun. Laut der National Shooting Sports Foundation (NSSF) legten sich im März 2020, dem ersten Monat mit Lockdowns, mehr Amerikaner eine Waffe zu als je ­zuvor. Die Organisation zählte damals 2,3 Millionen verkaufte Pistolen, Revolver und Gewehre, etwa 80 Prozent mehr als in den Monaten vor der Pandemie. Mehr als acht Millionen Amerikaner erwarben im Jahr 2020 ihre erste Schusswaffe, 2021 wa­ren es weitere etwa fünf Millionen.

„Keine Branche erreicht jedes Jahr einen neuen Re­kord. Aber das Level steigt, und es bleibt höher. Die Zahlen der Waffen­ver­käufe und der Waffenbesitzer sind in Amerika weiterhin hoch“, fasste der NSSF-Sprecher Mark Oliva für die Website Huffpost zusammen. Im Jahr 2020 wurden an amerikanischen Flughäfen fast doppelt so viele Schusswaffen im Handgepäck gefunden wie im Vorjahr.

Die Behörde für Transportsicherheit verweist derweil auf das Gesetz: Pistole, Revolver und auch Teile zum Bau einer Waffe sind in der Flugzeugkabine ver­boten. Amerikaner, die nicht ohne Waffe fliegen wollen, dürfen sie in einer ge­­sicherten Kassette in aufgegebenen Ge­päckstücken transportieren. Wer die Regelungen missachtet, muss mit einer Anklage rechnen und zahlen. In New York er­wartet Passagiere, die sich auch an Bord ei­nes Flugzeugs nicht von ihrer Waffe trennen wollen, zudem ein Gang durch das Terminal – in Handschellen.