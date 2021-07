Vor Nobel-Hotel in Monaco : Vierjähriger am Lenkrad verletzt Passanten schwer

Liveblog zum Hochwasser : Dutzende Menschen in Erftstadt weiterhin vermisst

Kanzlerin Merkel in RLP eingetroffen +++ Niederländer öffnen Schleusen nicht +++ Opferzahl in Ahrweiler steigt auf mindestens 110 +++ Scholz stellt mehrere Hundert Millionen Euro Soforthilfe in Aussicht +++ Hochwasser auch in Sachsen, Bayern und Österreich +++ Alle Entwicklungen zum Hochwasser im Liveblog.