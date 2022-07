Sambia und Simbabwe : Victoriafälle könnten Status als Weltnaturerbe verlieren

Aktualisiert am

Die Victoriafälle im Süden Afrikas könnten ihren Status als Weltnaturerbe verlieren. Die Unesco hat die Regierungen von Simbabwe und Sambia darüber informiert, dass sie den Status aberkennen könnten, falls dort Bauwerke errichtet werden sollten. Konkret handelt es sich um Lodges, einen Golfplatz und ein Wasserkraftwerk, wie die britische Zeitung „The Times“ bereits vor wenigen Tagen berichtete.

In einem Unesco-Bericht, der nach einem fünftägigen Besuch der Beamten vor Ort verfasst wurde, heißt es, dass die Pläne, die von den Behörden in Lusaka und Harare veröffentlicht wurden, „uneinheitlich sind, was die Verwendung von genauen Grenzen und Pufferzonen angeht“. Die UN-Organisation treibt offenbar auch die Sorge um, dass der Golfplatz einen bestehenden Elefantenkorridor stören könnte. Auf der sambischen Seite soll zudem ein Hotelkomplex mit mehreren Hundert Betten entstehen. Die Unesco forderte einen unmittelbaren Baustopp.

Für die beiden Länder hat der Fluss Sambesi auch als Energielieferant eine wichtige Bedeutung. Die sambischen Flussbehörden planen unterhalb der Wasserfälle einen weiteren Staudamm, der neben dem Kariba-Staudamm und der Cahora-Bassa-Talsperre das dritte große Staudammprojekt am Sambesi wäre. Das führte bereits in der Vergangenheit zu Unstimmigkeiten. Beide Länder stehen unter großem Druck, den Zugang ihrer Bürger zur Stromversorgung zu verbessern, erklärten die Vertreter des Kulturerbes. Sollte die Entwicklung vorangetrieben werden, könnte der besondere Status des Gebiets „in naher Zukunft als gefährdet angesehen werden“, so die Delegation.

Die Victoriafälle, die von David Livingstone 1813 entdeckt wurden und nach dem die Stadt auf sambischer Seite benannt ist, sind seit 1989 Weltnaturerbe. Seitdem zieht das Naturspektakel Hunderttausende Touristen jedes Jahr an. Die Victoriafälle sind mit 1700 Meter Länge die längsten zusammenhängenden Wasserfälle der Welt. Die Höhe beträgt mehr als 100 Meter.