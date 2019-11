Legendäres Steakhouse : Ein Verriss wie ein Erdbeben

Das Steakhaus „Peter Luger“ ist eine New Yorker Institution. Jetzt bekam es eine vernichtende Kritik von prominenter Stelle. Und die Gastronomieszene ist in Aufruhr.

„Peter Luger“ ist das berühmteste Steakhaus in New York und eine Institution in der Stadt. Das Restaurant besteht seit 1887 und hat deutsche Wurzeln. Namensgeber Peter Luger war ein Einwanderer aus Bayern. Das Lokal ist in Williamsburg, dem heutigen Szeneviertel im Stadtteil Brooklyn, das früher stark von Deutschen geprägt war.

Luger starb 1941, und einige Jahre später wurde das Restaurant von Sol Forman übernommen, einem New Yorker Unternehmer, der vorher schon ein Stammkunde war und angeblich mindestens zwei Steaks am Tag aß. Dessen Nachfahren gehört das Steakhaus bis heute. An die deutschen Wurzeln erinnert noch immer Einiges. Zum Beispiel „German Fried Potatoes“, also deutsche Bratkartoffeln, die als Beilage zu den Steaks serviert werden. Oder die auf der Speisekarte als „Schlag“ bezeichnete Sahne zu den Desserts.

Zeitreise in die Vergangenheit

Ein Besuch in dem rustikalen Lokal mit holzvertäfelten Wänden und schäbig anmutendem Mobiliar fühlt sich wie eine Zeitreise in die Vergangenheit an. Und „Peter Luger“ leistet sich diverse Schrulligkeiten. Die Kellner sind nicht für ihre Freundlichkeit bekannt, sondern neigen bisweilen dazu, etwas schroff zu den Gästen sein, manche sagen, das trage zum Charme des Lokals bei. Das Restaurant akzeptiert bis heute keine Kreditkarten, erst seit kurzem erlaubt es eine Reservierung von Tischen über das Internet.

Einen Platz zu bekommen, ist nicht leicht, „Peter Luger“ ist üblicherweise auf Wochen hinaus ausgebucht. Das Publikum besteht aus Einheimischen und Touristen gleichermaßen, und die Gäste stören sich offenbar nicht an den stattlichen Preisen. Das Vorzeigegericht „Porterhouse“, eine am Knochen servierte Kombination aus Rumpsteak und Filet, kostet in der Variante für zwei Personen 114,90 Dollar plus Steuern. Das ist auch für New Yorker Verhältnisse üppig. Dafür legt die Inhaberfamilie bis heute Wert auf die Feststellung, jedes Stück Fleisch werde von jemandem aus ihren Reihen eingekauft. Das Fleisch wird außerdem mehrere Wochen lang in einem speziellen Raum im Keller des Lokals trockengereift, bevor es auf dem Teller landet.

Null von vier möglichen Sternen

Gerade weil dem Steakhaus ein Ruf wie Donnerhall vorauseilt, sorgte es für einen Aufruhr in der New Yorker Gastronomieszene, als die „New York Times“ ihm kürzlich ein vernichtendes Zeugnis ausstellte. Pete Wells, der angesehene Restaurantkritiker der Zeitung, gab „Peter Luger“ null von vier möglichen Sternen und beschrieb in wehmütigen Worten, wie sich das Lokal nach seiner Meinung verändert habe. In den neunziger Jahren habe ein Steak ihm hier wie wenig andere Dinge das Gefühl gegeben, er sei „am Leben“, trotz der hohen Preise.

Nun aber habe er nach dem Bezahlen jedes Mal den Eindruck, er sei übers Ohr gehauen worden. Das Porterhouse sei einfach nur ein Steak wie viele andere und bei weitem nicht das beste in New York. Die Pommes frites seien mehlig und langweilig, die deutschen Bratkartoffeln breiig, grau und manchmal kalt. Die Kellner seien nicht mehr auf charmante Weise brüsk, sondern vermittelten den Eindruck, die Gäste hielten sie von ihrem Schläfchen ab. Am Ende resümiert Wells, „Peter Luger“ habe so viele Defizite, dass man sich frage, warum überhaupt noch jemand der Meinung sei, hingehen zu müssen.

Die beißende Kritik an dem New Yorker Traditionslokal wurde umgehend zum Trendthema auf Twitter. Sie wurde in Restaurantblogs debattiert und von Lokalmedien aufgegriffen. Fernsehstationen schickten Reporter und Kamerateams zu „Peter Luger“, um mit Gästen zu sprechen. Auf der Internetseite der „New York Times“ hat die Kritik mittlerweile mehr als 2.000 Leserkommentare.

Resonanz war gemischt

Die Resonanz auf den Verriss war gemischt. Manche sagten, er sei überfällig gewesen und das Lokal sei völlig überschätzt. „Bravo, mein furchtloser Kritiker,“ meinte ein Leser der Zeitung und fügte hinzu, „Peter Luger“ sei schon seit langem nicht einmal mehr mittelmäßig. Er habe sich nach seinen Besuchen jedes Mal gefragt, warum das Lokal so beliebt sei. Ein anderer verglich „Peter Luger“ mit „Des Kaisers neue Kleider“. Aber es gab auch einige Stimmen, die das Restaurant in Schutz nahmen. Ein Leser schrieb, er gehe seit mehr als zwanzig Jahren dort essen und finde es „bemerkenswert konsistent“. Das Steak sei hier auf eine Art zubereitet wie nirgendwo sonst auf der Welt. Der New Yorker Restaurantbesitzer Eddie Huang bekundete in einem Blogeintrag, die Metropole brauche mehr Lokale wie „Peter Luger“, denn genau so etwas sterbe hier aus. Dinge mit „selbstbewusster Identität“ würden ersetzt von „kalkulierten und kuratierten Erlebnissen“, die sich wie Algorithmen anfühlten.

Pete Wells ist sich wohl bewusst, dass seine Restaurantbesprechungen eine explosive Wirkung entfalten können. Er hat jetzt gesagt, nach der Veröffentlichung negativer Kritiken versuche er, sozialen Netzwerken fernzubleiben, da viele Menschen „Fackeln und Mistgabeln“ herausholten. Auf seinen Artikel über „Peter Luger“ habe er aber zehn Mal so viele positive wie negative Reaktionen bekommen.

Mehr zum Thema 1/

Das Steakhaus nahm den Tadel mit Fassung und teilte selbst ein paar Seitenhiebe aus. Es verwies darauf, im Laufe der Jahre von der Zeitung auch schon sehr positiv beurteilt worden zu sein. Während „Kritiker und ihre Launen“ sich verändert hätten, habe sich „Peter Luger“ immer darauf konzentriert, eine Sache außergewöhnlich gut zu machen, nämlich Steak von höchster Qualität zu servieren. „Wir wissen, wer wir sind und immer gewesen sind. Das beste Steak, das man essen kann. Nicht der jüngste Grünkohlsalat.“ Und das Lokal kann sich damit trösten, von anderen professionellen Testern besser beurteilt zu werden. Vom Restaurantführer Michelin bekam es gerade wieder einen Stern verliehen.