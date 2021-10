Aktualisiert am

Was spielst du lieber mit der Ma­ma, was mit dem Papa?

Verfahrensbeistand für Kinder : Was spielst du lieber mit der Ma­ma, was mit dem Papa?

Wenn sich Eltern über Sorgerecht oder Umgang vor Gericht streiten, haben auch ihre Kinder einen Anwalt: den Verfahrensbeistand. Der ist die Stimme minderjähriger Kinder – und erhält intime Einblicke in Familien.

Wenn Eltern sich trennen, gibt es wie bei Paaren überhaupt viel zu besprechen: Wer bekommt das Haus, das Auto, den Fernseher? Viel wichtiger aber ist bei ihnen die Frage: Bei wem verbringen die Kinder wie viel Zeit? Findet sich dazu keine einvernehmliche Lö­sung, kommt das Familiengericht ins Spiel. Allein die Frankfurter Familienrichter hatten im vergangenen Jahr in rund 3000 Sorgerechts- und Umgangsverfahren zu entscheiden. In aller Regel werden beide El­ternteile von Anwälten vertreten. Und die Kinder, die von der angestrebten Einigung mindestens genauso betroffen sind wie Mutter und Vater? Sie haben vielleicht Mona Maschke an ihrer Seite.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Mona Maschke heißt eigentlich anders. Als sogenannte Verfahrensbeiständin ist sie die Stimme minderjähriger Kinder, erhält intime Einblick in Familien und unterliegt der Verschwiegenheit. Deshalb ist es ge­boten, ihre Identität ein wenig zu verschleiern. Verfahrensbeistände gibt es seit 2001. Heidi Fendler, Familienrichterin am Amts­gericht Frankfurt, sagt: „Den gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensbeiständen fällt die wichtige Funktion zu, die Interessen der Kinder im gerichtlichen Verfahren zu vertreten.“ Auf die Frage, ob ihnen das in aller Regel gelingt, antwortet Fendler: „Absolut.“