Die Konjunktion von Venus (oben) und Jupiter am Himmel über Ungarn am 2 März 2023. Bild: EPA

Den Begriff „Konjunktion“ dürften die meisten aus dem Deutschunterricht kennen. In der Grammatik bezeichnet er ein Bindewort. Auch in der Astronomie meint Konjunktion eine Verbindung, nämlich die zweier Himmelskörper. Von einer Konjunktion sprechen Astronomen, wenn sich (bewegliche) Himmelskörper in ihren Koordinaten nur wenig unterscheiden, sie also am Himmel dicht nebeneinander stehen.

Natürlich ist diese Verbindung nur unserer Erdperspektive geschuldet, in der dritten Dimension trennen die Objekte viele Millionen Kilometer (wenn sie zum Sonnensystem gehören) oder sogar Lichtjahre (bei Beteiligung von interstellaren Objekten). „Am Himmel“ meint also stets „an der Himmelssphäre“, die wir in unserer Vorstellung als zweidimensionale Kugelfläche betrachten.

Die dargestellte Karte zeigt einen Ausschnitt dieser Kugelfläche, im heutigen Fall denjenigen, den wir am 15. März um 22 Uhr von Frankfurt aus sehen können.

Die hellsten Sterne gemeinsam sehen

Konjunktionen können zwischen allen möglichen astronomischen Objekten entstehen. Besonders interessant sind solche zwischen dem Mond und den Planeten sowie den Planeten untereinander. Im März können wir drei Konjunktionen am Himmel verfolgen: So treffen sich gleich zu Monatsbeginn, an den Abenden des 1. und 2. März, Venus und Jupiter. Ihre Konjunktion ist besonders auffällig, weil es sich um die hellsten Planeten überhaupt handelt. Auf unserer Karte finden wir sie nicht mehr, weil beide Wandelsterne zu weit im Westen stehen und um 22 Uhr schon untergegangen sind. Doch braucht es keine Karte: Venus und Jupiter sind die hellsten „Sterne“, die man nach Sonnenuntergang in Richtung Westen sehen kann. Sie erscheinen also in der Dämmerung als Erstes in der Himmelsrichtung, in der die Sonne verschwunden ist.

Die Konjunktion zwischen Venus und Jupiter ist recht eng: Ihr Winkelabstand schrumpft auf wenig mehr als ein halbes Grad. Das bedeutet, dass zwischen die ­beiden gerade noch ein Vollmond passen würde. Eine so dichte Konjunktion heller Planeten fällt selbst Gelegenheitsstern­guckern auf. Mit einem Fernglas oder ­kleinem Teleskop kann man beide Planeten gemeinsam betrachten. Es ist die nähere Venus, die sich schnell bewegt: vom 1. auf den 2. März „springt“ sie ein ganzes Grad nach Osten; steht sie also am 1. März noch „rechts unterhalb“ von ­Jupiter, ­finden wir sie am Abend darauf schon „links oberhalb“. In den Tagen darauf ­entfernt sie sich rasch ostwärts, sodass das Planetenpaar schon bald nicht mehr als solches erscheint.

Noch schneller eilt der Mond über den Himmel. Die beiden anderen Konjunktionen des Monats finden mit seiner Beteiligung statt. So finden wir seine schmale, zunehmende Sichel am Abend des 24. März knapp drei Grad östlich der Venus (die sich ihrerseits bis dahin mehr als 20 Grad von Jupiter entfernt hat). Das ist relativ weit, doch wenige Stunden zuvor kommt es sogar zu einer Bedeckung der Venus durch den Mond – allerdings ist ­diese nur im Osten Asiens unter dunklem Himmel zu sehen. Zu Konjunktionen des Mondes mit Planeten kommt es jeden Monat; Bedeckungen, in der Astronomie „Okkultationen“ genannt, von Planeten durch den Mond sind hingegen seltener. Ähnlich wie bei Sonnenfinsternissen, bei denen der Mond die Sonne bedeckt, kommt es auf den richtigen Standort und Zeitpunkt an. Über Deutschland wird sich am 9. November eine Okkultation der Venus durch den Mond ereignen, allerdings am Vormittags­himmel.

Der Mond verdeckt den Mars

Die dritte Konjunktion betrifft Mond und Mars, der Planet steht auf der Karte weiterhin im Sternbild Stier. Sie findet am Abend des 28. März statt und ist ähnlich weit wie die zwischen Mond und Venus. Die letzte Marsbedeckung durch den Mond, die man hierzulande sehen konnte, fand am 8. Dezember statt. Für die nächste müssen wir uns bis 2039 gedulden.

Der März ist der Monat des astrono­mischen Frühlingsbeginns. Am 20. März, um 22.24 Uhr, überschreitet die Sonne in diesem Jahr den Himmelsäquator Richtung Norden: Fortan sind die hellen Tage auf der Nordhalbkugel länger als die dunklen Nächte, auch wenn wir das bis zum Monatsende noch nicht spüren. Am abendlichen Himmel ist der Frühling jedenfalls schon eingezogen: Seine drei charakteristischen Sternbilder – Löwe, Jungfrau und Bärenhüter – stehen vor ­Mitternacht über dem Horizont. Ihre drei Hauptsterne, Regulus, Spika und Arktur, formen das inoffiziell so bezeichnete „Frühlingsdreieck“. Ein weiteres Charakteristikum des Frühlingssternhimmels: Der Große Bär, und damit der helle Große Wagen (seinerseits nur ein Teil des Sternbilds), steht direkt über unseren Köpfen. Doch noch sind die Wintersterne nicht abgetreten: Das komplette Wintersechseck aus Sirius (Großer Hund), Rigel (Orion), Aldebaran (Stier), Kapella (Fuhrmann), Pollux (Zwillinge) und Procyon (Kleiner Hund) ist noch vollständig auf der Karte vertreten.

Sonne und Mond im März:

Sonne: 1. März, Sonnenaufgang 7.10 Uhr, Sonnenuntergang 18.07 Uhr; 31. März, Sonnenaufgang 7.05 Uhr, Sonnenuntergang 19.55 Uhr.

Mond: 7. März, 13.40 Uhr: Vollmond; 15. März, 3.08 Uhr: letztes Viertel; 21. März, 18.23 Uhr: Neumond; 29. März, 4.32 Uhr: erstes Viertel.