Raumluftreiniger gegen Corona : UV-C-Strahlung reinigt Innenräume von Corona-Viren fast perfekt

Aktualisiert am

Raumluftreiniger, die mit UV-C-Strahlung arbeiten, sind in der Lage, Coronaviren in der Raumluft von Innenräumen zu inaktivieren. Das ergab eine Studie von Virologen der Universitätsklinik Tübingen sowie Wissenschaftlern des Instituts für Strömungsforschung an der Heilbronner Hochschule.

Die Forscher entwickelten eigens einen Hochsicherheitsprüfstand für Aerosole. „Wir waren überrascht, dass UV-C-Dosen im unteren Bereich dessen, was wir im Prüfstand anwenden können, ausreichend waren, um 99,9 Prozent der infektiösen Viruspartikel zu inaktivieren“, sagte Natalia Ruetalo, die an der Universitätsklinik Tübingen die Versuchsreihen betreute.

Dabei habe man erstmals wissenschaftlich beweisen können, dass es zuverlässig möglich ist, mit Luftreinigern auf UV-C-Basis Innenräume von Coronaviren zu reinigen. Das gelte auch für andere Viren. „Zur sicheren Eliminierung der Coronaviren ist eine UV-C-Dosis von 0,42 bis 0,51 Millijoule pro Quadratzentimeter notwendig. Bislang kannten wir die Wirkung von UV-C auf festen Oberflächen. Wir haben es gewagt, mit hochkontaminierten Aerosolen zu forschen“, sagte die Strömungsforscherin Jennifer Niessner von der Hochschule Heilbronn.

Mehr zum Thema 1/

Die Forscher kritisieren, dass sie für weitere Untersuchungen weder von der Industrie noch von öffentlichen Einrichtungen Drittmittel einwerben konnten.