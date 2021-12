Zweite Zeitkapsel in Statuensockel in den USA gefunden

Nach Entfernung : Zweite Zeitkapsel in Statuensockel in den USA gefunden

Arbeiter entfernen am 8. September 2021 eine Bronzefigur des Südstaaten-Generals Robert Edward Lee auf der Monument Avenue in Richmond, Virginia. Bild: dpa

„Sie haben sie gefunden!“, schrieb Ralph Northam, der Gouverneur von Virginia, am Montagabend auf Twitter. „Das ist wahrscheinlich die Zeitkapsel, nach der alle gesucht haben.“ Auf Fotos ist eine schlammverschmierte quadratische Kiste aus Kupfer zu sehen. Gefunden wurde sie in Richmond, der einstigen Hauptstadt der Konföderierten Staaten, dort, wo bis vor kurzem die achtzehn Meter hohe Statue des Südstaatengenerals Robert E. Lee stand. Nach jahrelangen Diskussionen war sein Reiterstandbild im September unter Jubelrufen entfernt worden.

Sofia Dreisbach Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Doch unter der Statue sollte es ein ganz besonderes Zeitzeugnis geben, von dem Fachleute vermuten, dass es am 27. Oktober 1887 dort platziert wurde. Aufzeichnungen im Staatsarchiv von Virginia legen nahe, dass damals 37 Bürger, Organisationen und Unternehmen von Richmond insgesamt sechzig Gegenstände in die „Zeitkapsel“ gelegt haben. Viele sollen einen Bezug zur Konföderation haben. Lee hatte die Konföderierten im amerikanischen Bürgerkrieg angeführt. Die Südstaaten wehrten sich damals gegen die Abschaffung der Sklaverei und gegen mehr Rechte für Schwarze.

Es ist nicht der erste Fund

Schon am 17. Dezember war im verbliebenen Sockel der Statue eine solche „Zeitkapsel“ aus Blei gefunden worden. Darin befanden sich ein Almanach aus dem Jahr 1875, zwei weitere Bücher, eine britische Münze, ein Brief und ein Foto von einem am Bau der Statue beteiligten Steinmetz. Doch weil Aussehen und Inhalt nicht zu der Beschreibung in den Aufzeichnungen passten, war schnell klar, dass es sich nicht um die gesuchte Kiste handelt. Bei dem neuen Fund scheint sich zumindest der demokratische Gouverneur Northam jedoch sicher zu sein. Die laut CNN gut 16 Kilogramm schwere „Zeitkapsel“ soll in Northams Beisein am Dienstag von Fachleuten geöffnet werden.

Röntgenaufnahmen lassen vermuten, dass sich im Inneren Bücher, Knöpfe oder Munition aus Zeiten des Bürgerkriegs befinden könnten. Die gesuchte Box soll auch ein seltenes Foto des früheren Präsidenten Abraham Lincoln im Sarg enthalten, sagte die Chefin der Denkmalschutzbehörde Virginias, Julie Langan, der „New York Times“. Fachleute befürchten jedoch, dass der Inhalt beschädigt sein könnte; die „Zeitkapsel“ wurde in Wasser stehend gefunden. Noch sei nicht klar, ob Feuchtigkeit eingedrungen sei.

Mehr zum Thema 1/

Die Bronzeskulptur Lees wurde im September abgebaut. Hintergrund der Entscheidung waren Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz. Eine kleine Gruppe von Anwohnern reichte erfolglose Klagen zum Schutz des Denkmals ein. Gouverneur Northam sagte anlässlich der Entfernung der Statue, auf diesen Tag habe man lange warten müssen.