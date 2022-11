Aktualisiert am

1,6 Milliarden Euro : Weltweit größter Jackpot wird in den USA verlost

Eine Person erhält einen Lottoschein für die Powerball-Lotterie in den USA. Bild: Reuters

So viel Geld gab es noch nie bei einer Lotterie zu gewinnen. Am Samstagabend können Lottospieler in den USA den Powerball-Jackpot knacken.