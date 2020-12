Neue Messung : Mount Everest ist jetzt offiziell 86 Zentimeter höher

Der Mount Everest, der höchste Berg der Welt, ist genau 8848,86 Meter hoch, wie Messungen von chinesischen und nepalesischen Wissenschaftlern ergaben. Die Außenminister von China und Nepal, Wang Yi und Pradeep Kumar Gyawali, gaben die neue offizielle Höhe des Berges an diesem Dienstag in einer Videoschalte bekannt.

Während eine nepalesische Gruppe von Landvermessern 2019 den Gipfel von Süden erklomm, war eine chinesische Expedition mit dem gleichen Ziel im Frühjahr 2020 auf der tibetischen Nordseite des Berges unterwegs. Die Chinesen bauten dafür eigens ein 5G-Mobilfunknetz auf. Zweieinhalb Stunden lang sollen sie auf dem Gipfel gearbeitet haben, um die Höhe neu zu bestimmen. Weil diese Expedition die einzige war, die im Frühjahr am Mount Everest unterwegs war, wurden die Vermesser bei ihrer Arbeit nicht durch Bergsteiger gestört. Anlässlich des Besuchs des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinpng in Kathmandu im Herbst 2019 hatten Nepal und China vereinbart, das Ergebnis ihrer Messungen gemeinsam veröffentlichen zu wollen. Von beiden Staaten wurde das als „Zeichen ewiger Freundschaft“ gewertet.

Nach dem heftigen Erdbeben im April 2015, das eine Stärke von 7,8 auf der Richterskala erreichte und auch in der Everest-Region große Schäden anrichtete, war angenommen worden, dass sich durch die Verschiebung der Erdplatten die Höhe des Mount Everest geändert haben könnte. Die bisher als offiziell angegebene Höhe von 8848 Meter stammt aus dem Jahr 1954 vom Amt für Kartographie Indiens. Es ist der Mittelwert aus Daten von insgesamt zwölf Messstationen. Mitte der 1970er Jahre bestätigte eine chinesische Expedition den Wert, sie kam auf 8848,13 Meter. Von dieser Expedition stammt das Vermessungsstativ auf dem Gipfel des Mount Everest, das für viele nachfolgende Besteiger den Beweis des Gipfelerfolgs lieferte.

Im September 1992 bestimmte eine chinesisch-italienische Expedition die Höhe mit Hilfe von Theodoliten, Lasern und GPS und gab einen Wert von 8848,82 Metern an. Bestätigt wurde dieser Wert durch eine Messung mit Radarreflektoren im Jahr 2004. Dagegen ergab im Mai 1999 eine Messung mit GPS-Empfängern 8850 Meter, und eine chinesische Expedition kam 2005 auf 8844,43 Meter.

Es gibt wohl kaum einen Berg auf der Welt, zumindest aber im Himalaja, der so oft vermessen worden sein dürfte, wie der Mount Everest. Sein Name geht auf Sir George Everest zurück, den Leiter der Großen Trigonometrischen Vermessung von Indien in den Jahren 1830 bis 1843. Zunächst war von den Vermessern angenommen worden, dass der Kangchenjunga (8586 Meter), der östlichste Achttausender, der höchste Berg der Welt sei. 1841 notierte Everest notierte die Lage des Berges westlich des Kangchenjunga und nannte ihn „Peak b“.

Everests Nachfolger Andrew Waugh bestimmte schließlich die Höhe des später als „Peak XV“ bezeichneten Gipfels von Indien aus mit 8839,9 Meter und meldete diese Höhe am 1. März 1856 an die Royal Geographic Society in London. 8840 Meter blieb fast hundert Jahre lang der offizielle Wert. Waugh schlug zudem vor, den Berg nach seinem früheren Chef zu benennen. Im September 1856 erkannte die Royal Geographic Society den Namen Mount Everest an. Dass der Berg von Tibetern und Sherpas Chomolungma genannt wurde und von den Nepali Sagarmatha, war den Vermessern, die in diese Gegend noch nicht vorgedrungen waren, weil Nepal Ausländern zu diesem Zeitpunkt keinen Zutritt gewährte, nicht bekannt.

Mehr zum Thema 1/

Erst vor wenigen Wochen berichtete einer der nepalesischen Vermesser von seinem Aufstieg auf den Mount Everest im Frühjahr 2019. Laut Khim Lal Gautam herrschten bei der Arbeit auf dem Gipfel -43 Grad Celsius. Die Vermesser arbeiteten in der Nacht, weil zu dieser Zeit keine Bergsteiger unterwegs sind. Beim Abstieg habe er das Bewusstsein verloren, schilderte der 36 Jahre alte Khim Lal Gautam. Mit einem Hubschrauber wurde er schließlich vom Berg geholt. Aufgrund von Erfrierungen musste ihm später der linke große Zeh amputiert werden.