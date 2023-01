USA : Mindestens sechs Tote bei Tornados in Alabama

Aktualisiert am

Mindestens sechs Tote bei Tornados in Alabama

Eine Frau steht auf der Veranda eines vom Tornado verwüsteten Wohnwagens in Mount Vernon im US-Bundesstaat Alabama. Bild: EPA

In mehreren Bezirken des US-Bundesstaats Alabama wurde aufgrund der Stürme der Notstand ausgerufen. Am größten Flughafen des Landes mussten Flugzeuge vorübergehend am Boden bleiben.