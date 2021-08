Hurrikan „Henri“ hochgestuft : Wetterexperten warnen vor Sturmfluten an der US-Ostküste

Der Wirbelsturm dürfte am Sonntag auf den südlichen Teil der Region Neu-England, möglicherweise auch auf die Insel Long Island im Bundesstaat New York treffen. Der örtliche Energieversorger befürchtet lange Stromausfälle.

Amerikanische Wetterexperten haben den Tropensturm „Henri“ zu einem Hurrikan hochgestuft und vor gefährlichen Sturmfluten und Überschwemmungen an der Ostküste des Landes gewarnt. Der Wirbelsturm dürfte am Sonntag auf den südlichen Teil der Region Neu-England, möglicherweise auf die Insel Long Island im Bundesstaat New York treffen, teilte das National Hurricane Center (NHC) am Samstag mit.

Für Teile der Ostküste galten Sturmwarnungen, die Gouverneure von Massachusetts und Connecticut setzten ihre Nationalgarden in Alarmbereitschaft. Der Bürgermeister der Stadt New York rief dazu auf, am Sonntag in den Häusern und Wohnungen zu bleiben.

Auch die Versorger in der Region bereiteten ihre Kunden auf etwaige Folgen des Sturms vor. Das Energieunternehmen Eversource in Connecticut befürchtet nach eigenen Angaben Stromausfälle von bis zu zehn Tagen. Konzernchef Joe Nolan erklärte am Freitag, es handle sich um einen „sehr, sehr ernsten Sturm“.

Sollte „Henri“ auf den Süden Neu-Englands treffen, wäre es der erste direkte Landgang eines Hurrikans dort seit 1991.