Schlammlawinen und Hagel : Unwetter ziehen über Deutschland

In Teilen Deutschlands ist es am Mittwoch zu Unwettern gekommen. Durch Gumperda bei Jena rutschte am Nachmittag eine Schlammlawine. Nach Angaben der Feuerwehr flossen Teile von Feldern einer Hanglage durch den Ort. Die Straße stand im Dorf rund 20 Zentimeter, stellenweise sogar bis zu einem halben Meter unter Wasser und Schlamm. Die Feuerwehr beseitigte den Schlamm mit schwerem Gerät und rund 20 Einsatzkräften. Auch einige vollgelaufene Keller mussten ausgepumpt werden.

In Schwerin sorgte am Abend ein kräftiger Gewitterschauer mit Hagel für erhebliche Verkehrsbehinderungen und einen Dauereinsatz der Feuerwehren. Wie tags zuvor in Rostock gingen in kurzer Zeit große Regenmengen nieder. Straßen wurden überflutet, aus Gullydeckeln sprudelte das Wasser. Die Einsatzkräfte mussten vollgelaufene Keller leerpumpen. In vielen Gebäuden stand das Wasser kniehoch.

Auch in der Pfalz gab es teilweise Gewitter mit Platzregen und starken Windböen. In Ludwigshafen liefen mehrere Keller mit Wasser voll. Ein Polizeisprecher sagte, dass größere Äste von Bäumen gebrochen und heruntergestürzt seien. Die Feuerwehr sprach von mehr als 70 Notrufen und 18 Einsätzen. Laut Polizeisprecher dauerte das Gewitter gerade einmal 25 Minuten.

Ebenso in Dresden und Hamburg gab es im Laufe des Mittwochs Unwetter. In der sächsischen Landeshauptstadt stürzte ein Baum auf mehrere Fahrzeuge. Menschen wurden bei dem Gewitter in der Stauffenbergallee im Norden der Stadt nicht verletzt, sagte ein Sprecher der Dresdner Polizei. Vier Autos und ein Motorroller seien beschädigt worden. Das Unwetter sei sehr lokal gewesen, an anderen Stellen in der Stadt habe man davon gar nichts bemerkt, erklärte der Sprecher weiter.

Es wird bald kühler

Im Norden soll es in der Nacht zum Donnerstag deutlich kühler werden. Erst Donnerstagmittag soll sich die Wetterlage wieder normalisieren. Im Süden Deutschlands bleibt es noch bis Samstag recht warm, von Sonntag – spätestens Montag – an fallen die Temperaturen deutlich.