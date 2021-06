Tennisballgroßer Hagel : Unwetter setzt Straßen und Keller unter Wasser

Überflutete Straßen und Hagelkörner groß wie Fäuste – mit gewaltiger Kraft ist am Mittwochabend ein Unwetter über Teile Deutschlands hinweggezogen. In Baden-Württemberg wurden mindestens sechs Menschen verletzt.

Mindestens sechs Menschen wurden am Mittwochabend verletzt, Polizei und Feuerwehr mussten Schwerstarbeit leisten. Die Aufräumarbeiten dauerten in einigen Regionen auch am Donnerstagmorgen noch an, mehrere Straßen waren weiterhin gesperrt. Besonders betroffen waren laut Polizei einige Regionen südlich von Stuttgart und der Norden des Landes. Am Donnerstag Vormittag traf ein Unwetter dann Südhessen und überschwemmte unter anderem Straßen.

Im Landkreis Biberach wurden bis zum frühen Donnerstagmorgen 900 Einsätze ausgelöst. Mehr als 1600 Rettungskräfte waren nach Angaben der Behörden im Einsatz, um Keller auszupumpen und überschwemmte Straßen und Wege freizuräumen. „Nach wie vor gehen in der Leitstelle Notrufe ein, weil viele erst jetzt bemerken, dass während der Nacht die Keller vollgelaufen sind“, sagte eine Sprecherin am Morgen.

Bei dem Unwetter wurden in der Region Reutlingen fünf Menschen verletzt. Dort kamen Hagelkörner groß wie Tennisbälle vom Himmel, sagte ein Polizeisprecher am nächsten Morgen. Zum Grad der Verletzungen konnte er zunächst jedoch keine Angaben machen. Unter anderem stand die Bundesstraße 28 auf Höhe des Reutlinger Stadtteils Betzingen teilweise unter Wasser, wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte. Im Stadtteil Mittelstadt stürzte ein Baum in eine Stromleitung und kappte die Stromversorgung des Teilorts. Feuerwehr und THW waren im Kreis Reutlingen mit rund 370 Helfern und mindestens 60 Fahrzeugen im Einsatz.

Auch in Tübingen sei das Wasser „in Sturzbächen“ durch die Stadt geflossen, hieß es. In der Neckarstadt lief das Kreisimpfzentrum mit Wasser voll - es mussten deshalb alle Corona-Impftermine für den Abend und für diesen Donnerstag abgesagt werden. Am frühen Mittwochabend waren in Tübingen und der Umgebung bis zu drei Zentimeter dicke Hagelkörner und Starkregen aus den Gewitterwolken zu Boden geprasselt, Straßen und Wege waren teilweise dicht mit weißen Klümpchen übersäht. Die Kanalisation konnte die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Autodächer wurden beschädigt. Laut Polizei wurde eine Person in Tübingen verletzt.

Wasserschaden im Impfzentrum

Im Tübinger Impfzentrum kam es nach dem Unwetter am Mittwochabend zu einem Wasserschaden. „Nach erster Einschätzung kann die Halle für mindestens zwei Wochen nicht genutzt werden“, teilte das Landratsamt am Donnerstagmorgen mit. Es werde eine Möglichkeit gesucht, wie die gebuchten Termine so schnell wie möglich nachgeholt werden könnten. Termine an den kommenden zwei Tagen würden auf umliegende Impfzentren verlegt.

Im Impfzentrum sollte eigentlich auch kurzfristig am Freitag und Samstag das Präparat von Johnson & Johnson angeboten werden, das als Einmalimpfung zugelassen ist. Die Termine waren laut Landratsamt ausgebucht. Auch für diese Betroffenen würden Lösungen gesucht, hieß es.

Mehrere Stockwerke eines Pflegeheims evakuiert

In Rottenburg (Kreis Tübingen) waren nach dem Unwetter in einem Pflegeheim mehrere Stockwerke zunächst nicht bewohnbar, wie es von der Feuerwehr hieß. Das Gebäude wurde zum Teil evakuiert, 23 Bewohner in Sicherheit gebracht. Auch in Offenburg liefen Keller voll. In Konstanz maß die Höhe der Hagelschicht teils fünf Zentimeter.

In Oberbayern kam es wegen des Starkregens zu einem Autounfall auf der Autobahn 94. Zwei Menschen verletzten sich am Mittwochabend leicht, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall geriet ein 33-Jähriger bei Markt Schwaben (Landkreis Ebersberg) auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, stieß mehrmals gegen die Mittelplanke und kam in entgegengesetzter Richtung zum Stehen. Ein 30-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Auto des 33-Jährigen. Die Autobahn musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Warnung vor weiteren Unwettern

In Niederbayern sorgten Gewitter und starke Regenfälle in der Nacht zum Donnerstag für zahlreiche überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. In Passau blieb ein Auto in einer überfluteten Unterführung liegen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer konnte sich demnach selbst aus dem Wasser befreien. Insgesamt seien rund 80 Unwettermeldungen aufgrund der Gewitterfront, die besonders über den südlichen und östlichen Teil Niederbayerns hinweggezogen sei, beim Polizeipräsidium Niederbayern in Straubing eingegangen.

Die Polizei in Schwaben berichtete von mehr als 60 Einsätzen in der Nacht. Darunter seien umgestürzte Bäume und überflutete Keller gewesen. Zwischenzeitlich habe der Hagel bis zu zehn Zentimeter hoch gelegen, sagte ein Sprecher der Polizei. Verletzt wurde niemand.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bis Freitagmorgen vor weiteren Unwettern in Bayern. Starkregen, Hagel und Sturmböen seien nicht ausgeschlossen, hieß es am Donnerstagmorgen. Besonders stark betroffen sollten der Süden und die Mitte des Freistaats sein.

Auch in Tschechien hat es abermals heftige Unwetter mit Gewittern und Starkregen gegeben. Die Feuerwehren rückten in der Nacht zu Donnerstag landesweit zu mehr als 500 Einsätzen aus, um umgestürzte Bäume zu beseitigen und vollgelaufene Keller leer zu pumpen. Knapp 50.000 Haushalte waren wegen beschädigter Freileitungen ohne Strom. In der Nähe von Pilsen (Plzen) geriet ein zweistöckiges Haus durch einen Blitzschlag in Brand. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten und blieben unverletzt. Dutzende Bahnstrecken waren nicht befahrbar, weil Züge gegen Bäume geprallt waren oder Signalanlagen ausfielen. An mehreren Bächen und Flüssen drohten aufgrund der Regenfälle Überschwemmungen.