Italien verzeichnet so wenig Geburten wie noch nie

Die italienische Bevölkerung wird immer älter – im Durchschnitt nun schon 46,4 Jahre. Auch die Zahl der über Hundertjährigen hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten verdreifacht.

Kinder auf einem Ausflug in Rom Bild: Stefanie Bisping

Italien verzeichnet die niedrigste Zahl an Geburten seit dem Jahr 1861. Wie das nationale Statistikinstitut (Istat) am Freitag mitteilte, zählte das EU-Mitglied am 1. Januar rund 58,851 Millionen Einwohner, 179.000 weniger als ein Jahr zuvor. „Die Zahl der Todesfälle betrug 713.000, die der Geburten 393.000, ein neues historisches Minimum“, erklärte Istat.

Im Jahr 2022 sei die Zahl der Geburten zum ersten Mal seit der Einheit Italiens im Jahr 1861 unter 400.000 gesunken, teilte die Behörde weiter mit.

Gleichzeitig setzte sich die Alterung der Bevölkerung fort, wobei das Durchschnittsalter der Bevölkerung von 45,7 Jahren Anfang 2020 auf 46,4 Jahre Anfang 2023 stieg. Die über 65-Jährigen machen nun 24,1 Prozent der Bevölkerung aus, gegenüber 23,8 Prozent ein Jahr zuvor.

Die Zahl der mindestens Hundertjährigen in Italien erreichte einen neuen Höchststand: Rund 22.000 Menschen sind den Daten der Istat zufolge über 100 Jahre alt. Ihre Zahl habe sich in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht.

Die demografische Herausforderung steht im Mittelpunkt der Politik der ultrarechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die die Geburtenrate zu einer „absoluten Priorität“ ihrer Arbeit erklärt hat.