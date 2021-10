Umstände unklar : Zwei Menschen bei Hamburg von Zug erfasst und getötet

Aktualisiert am

Ein 33 Jahre alter Mann und eine 29 Jahre alte Frau haben in der Nähe eines Bahnhofs in Neu Wulmstorf bei Hamburg offenbar einen Regionalzug übersehen. Sie wurden tödlich verletzt.

Zwei Menschen sind am Freitagabend im Landkreis Harburg von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 33 Jahre alte Mann und die 29-jährige Frau liefen auf die Gleise in der Nähe eines Bahnhofs in Neu Wulmstorf bei Hamburg, wie ein Polizeisprecher sagte. Ersten Vermutungen aus der Nacht zufolge übersahen sie dabei einen herannahenden Regionalzug. Der Zug erfasste sie, beide seien sofort tot gewesen, hieß es.

Die genauen Umstände waren am Samstagmorgen zunächst unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte der Sprecher. Sicher sei, dass an der Stelle kein offizieller Bahnübergang sei. Die Einsatzkräfte begleiteten nach der Kollision etwa 130 Fahrgäste aus der Bahn. Ein Kriseninterventionsteam war ebenfalls im Einsatz und betreute den Lokführer und das Bahnpersonal.