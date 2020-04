Nach Morandi-Unglück : Richtfest für neue Brücke in Genua

Aktualisiert am

Richtfest für neue Brücke in Genua

Zwei Jahre nach dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua ist nun die neue Autobahnbrücke eingeweiht worden. Ein Anlass zum Feiern sei das aber nicht, sagt deren Architekt.

Die letzten Bauarbeiten an der neuen Autobahnbrücke in Genua. Bild: dpa

620 Tage nach dem Einsturz der Morandi-Brücke über das Tal des Flusses Polcevera in Genua sind die beiden Ufer am Dienstagmittag wieder miteinander verbunden worden. Zum Richtfest kamen der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte und Verkehrsministerin Paola De Micheli aus Rom in die ligurische Hafenstadt. Bei der Zeremonie, die wegen der Corona-Pandemie kleingehalten wurde, beschrieb Conte die neue Brücke als „Laterne von Genua“, die ein „neues Licht der Hoffnung“ auf ganz Italien werfe. „Der Staat hat Genua nicht im Stich gelassen“, versicherte Conte und brachte seine „große Freude“ darüber zum Ausdruck, dass nach der Tragödie vom 14.August 2018 mit 43 Toten „diese Wunde nun geschlossen wurde“.

Genuas Bürgermeister Marco Bucci, der von der Regierung in Rom zum Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau ernannt worden war, nannte das neue Viadukt eine „Botschaft an ganz Italien“. Bucci hatte umfassende Vollmachten für die rasche Vergabe des Auftrags zum Brückenbau. Bucci widmete den Tag des Richtfestes den Hinterbliebenen der Opfer der Katastrophe. Zu deren Gedenken werden am Fuße der neuen Brücke ein Denkmal und ein Gedenkpark errichtet.

Der aus Genua stammende Star-Architekt Renzo Piano, der die Konstruktion aus Beton und Stahl entworfen hat, konnte an der Zeremonie nicht teilnehmen. Von seinem Haus in Paris aus teilte Piano mit, die Fertigstellung der Brücke sei kein Anlass zum Feiern, weil das „mit großem Stolz vollendete Werk auf einer Tragödie errichtet wurde“.

An der Baustelle wird ungeachtet der Corona-Krise sieben Tage die Woche rund um die Uhr gearbeitet. Das gut einen Kilometer lange und bis zu 45 Meter hohe Viadukt soll bis Ende Juni für den Verkehr freigegeben werden. Das am Dienstag auf die Pfeiler gesetzte Element war das letzte von insgesamt 19 Stahlteilen, die auf 18 Betonpfeilern sowie den beiden Brückenköpfen ruhen.