Identifizierung der Flutopfer : Der Ausweis allein reicht nicht

Nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz fand man eine EC-Karte in der Kleidung einer getöteten Frau. Doch letztlich stellte sich der Fund als irreführend heraus: Die Karte gehörte tatsächlich zu einer anderen Frau, die schwerverletzt überlebte. Ihre Begleiterin hatte offenbar das Portemonnaie für sie eingesteckt. So steht es in einem Bericht des Bundeskriminalamts (BKA).

Das Beispiel zeigt, dass Hinweise wie Personalausweise in der Tasche oder ein Namensschild am Schlüsselbund nicht mehr sein können als das: Hinweise. Und dass man mehr braucht, um nach einem Unglück die Toten eindeutig zu identifizieren.