Expresszug aus München : Tote und Verletzte nach schwerem Zugunglück in Tschechischer Republik

Einsatzkräfte am Unfallort in Milavèe Bild: dpa

Ein aus München kommender Expresszug ist am Mittwochmorgen um kurz nach 8 Uhr in der Tschechischen Republik mit einem Personenzug zusammengestoßen. Zwei Menschen seien bei dem Unglück ums Leben gekommen, berichtete die Agentur CTK am Mittwoch unter Berufung auf die Rettungskräfte. 38 Menschen seien verletzt worden, sieben von ihnen seien in einem kritischen Zustand. Dutzende Rettungskräfte und vier Hubschrauber waren vor Ort im Einsatz, um die verletzten Menschen zu versorgen und in Krankenhäuser zu bringen. Auch aus Deutschland kam Hilfe.

Einer der Züge gehört zum privaten deutschen Anbieter Länderbahn (alex). Wie das Unternehmen mitteilte, sei dieser auf der Strecke zwischen München und Prag unterwegs gewesen. Die Länderbahn habe mehrere deutsche und tschechische Notfallmanager zur Unfallstelle entsandt. Weitere Infos zu dem Unglück teilte das Unternehmen zunächst nicht mit.

Für Angehörige hat die Länderbahn eine Hotline für eingerichtet. Sie sei unter der Nummer 0341 9135 4040 zu erreichen.

„Die Situation ist ernst, ich bin auf dem Weg zum Unglücksort“, teilte der tschechische Verkehrsminister Karel Havlicek mit. Der Expresszug München-Prag habe nach ersten Erkenntnissen bei Domazlice (Taus) nahe der deutschen Grenze ein Haltesignal überfahren. Er sei dann mit dem Nahverkehrszug, einem sogenannten RegioShark, kollidiert. Letzterer verkehrt auf der Strecke Pilsen (Plzen)-Domazlice.

Das tschechische Fernsehen zeigte Video-Aufnahmen, auf denen massive Schäden an einem Teil des Expresszugs zu sehen waren. Beide kollidierten Züge standen jedoch aufrecht.

Der Ministerpräsident der Tschechischen Republik Andrej Babis drückte den Familien der Todesopfer sein Beileid aus. „Es ist so wichtig, dass weitere Leben gerettet werden“, schrieb er auf Twitter. Anschließend müsse es eine Untersuchung zu dem Unglück geben. „Leider ist dieser Sommer voller Tragödien", fügte Babis hinzu.

Der Verkehr des Alex-Expresszugs wird nach Angaben der Länderbahn auf der tschechischen Seite in der Verantwortung der tschechischen Bahngesellschaft Ceske Drahy (CD) betrieben.

Auf tschechischen Eisenbahnstrecken kommt es immer wieder zu Unfällen. Die Sicherheitstechnik gilt vielerorts als veraltet. Die Regierung hat ein Modernisierungsprogramm auf den Weg gebracht. Erst vor einem Jahr waren im Erzgebirge nahe der deutschen Grenze zwei Züge frontal zusammengestoßen. Dabei waren zwei Menschen gestorben, darunter ein Deutscher.

Die Regierung in Prag hatte daraufhin ein Modernisierungsprogramm für die Signaltechnik angekündigt. Das moderne europäische Zugsicherungssystem ETCS ist bisher erst auf rund 200 Kilometern des Streckennetzes installiert. Bis 2025 soll es zumindest auf allen Hauptkorridorstrecken vorhanden sein.

Der Sachschaden geht nach ersten Schätzungen in die Millionen. Die Strecke muss voraussichtlich längere Zeit gesperrt bleiben. Seit Jahren wird über einen Ausbau der Bahnverbindung zwischen München und Prag gesprochen. Derzeit beträgt die Fahrzeit zwischen den beiden Städten, die nur knapp 300 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt sind, noch fast sechs Stunden.