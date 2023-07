Zugunglück in Indien : Reparaturarbeiten an Bahnschranke sollen Unfallursache gewesen sein

Bahnarbeiter helfen bei der Wiederherstellung des Betriebs an der Unfallstelle eines Zusammenstoßes von drei Zügen in der Nähe von Balasore, am 4. Juni 2023. Bild: AFP

Eine offizielle Untersuchung der schlimmsten Eisenbahnkatastrophe in Indien seit zwei Jahrzehnten hat ergeben, dass Arbeiter bei Reparaturarbeiten eine fehlerhafte Verbindung im automatischen Signalsystem des Netzes herstellten.

Bei dem Unglück am 2. Juni im Bahnhof Bahanaga Bazar im ostindischen Bundesstaat Odisha kamen 288 Menschen ums Leben, mehr als 1.000 wurden verletzt.

Die Katastrophe ereignete sich, als ein Personenzug auf einen stehenden Güterzug auffuhr, aus den Gleisen sprang und mit einem anderen Personenzug zusammenstieß, der aus der Gegenrichtung kam.

Fehlerhafte Verbindung im Signalsystem

In dem von Reuters eingesehenen Untersuchungsbericht der Kommission für Eisenbahnsicherheit (Commission of Railway Safety, CRS) heißt es, der erste Zusammenstoß sei auf Änderungen an der Signalanlage zurückzuführen, die vorgenommen wurden, um häufige Probleme an einer nahe gelegenen Bahnschranke zu beheben.

Das örtliche Bahnpersonal verfügte nicht über einen Standardschaltplan, was zu einer fehlerhaften Verbindung im Signalsystem führte, als es versuchte, die Schrankenanlage zur Reparatur außer Betrieb zu nehmen, hieß es. Das fehlerhafte System lenkte den Personenzug auf die Trasse des Güterzuges, hieß es.

Reuters berichtete im vergangenen Monat erstmals, dass sich die Ermittler auf die Reparaturarbeiten an der Schranke und ihre mögliche Verbindung zu einer manuellen Umgehung des Signalsystems konzentrierten.

Sicherheit zweitrangig?

Die indische Eisenbahn, das viertgrößte Eisenbahnnetz der Welt, ist ein staatliches Monopol, das vom Railway Board geleitet wird. Die Behörde ist dem Eisenbahnministerium unterstellt.

Das Schienennetz wird derzeit im Rahmen der von Premierminister Narendra Modi angestrebten Verbesserung der Infrastruktur und der Konnektivität für 30 Milliarden Dollar mit glänzenden neuen Zügen und modernen Bahnhöfen umgebaut, doch der Unfall warf die Frage auf, ob der Sicherheit genügend Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Der CRS-Untersuchungsbericht besagt, dass es in der Signal- und Telekommunikationsabteilung auf mehreren Ebenen Versäumnisse gab und dass bei den Reparaturarbeiten keine Standardarbeitsanweisungen befolgt wurden.