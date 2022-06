Missouri : Drei Tote bei Zugunglück in den USA

Aktualisiert am

Drei Tote bei Zugunglück in den USA

Auf diesem von Dax McDonald zur Verfügung gestellten Bild liegt ein Amtrak-Passagierzug auf der Seite, nachdem er in der Nähe von Mendon, Missouri, entgleist ist. Bild: dpa

In den USA ist am Montag in Missouri ein Zug entgleist. Der Fernverkehrszug ist nach ersten Berichten mit einem Lastwagen zusammengestoßen.