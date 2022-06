Missouri : Zug mit mehr als 200 Passagieren in den USA entgleist

Aktualisiert am

Zug mit mehr als 200 Passagieren in den USA entgleist

Ein Zug der Betreibergesellschaft Amtrak Bild: REUTERS

In den USA ist am Montag in Missouri ein Zug entgleist. Der Fernverkehrszug ist nach ersten Berichten mit einem Lastwagen zusammengestoßen.