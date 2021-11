Unglück in Frankreich : Zug erfasst Migranten nahe Calais – ein Toter

Bei einem Unglück im Nordwesten Frankreichs ist eine Person ums Leben gekommen, drei weitere wurden verletzt. Wie der französische Radiosender France Bleu berichtete, fuhr ein Regionalzug gegen 18.30 Uhr in eine Gruppe Menschen. Bei den etwa 50 Personen soll es sich laut dem Bericht um Migranten handeln, die sich auf den Schienen bewegt hätten. Der Zugführer stehe demnach unter Schock und werde psychologisch behandelt. Der Zug war zwischen Dunkerque und Calais an der Kanalküste unterwegs, als er die Gruppe in Beau Marais erfasste.

Erst am Donnerstagmorgen wurde ein lebloser Körper eines Migranten an der französischen Küste gefunden. Schon in den vergangenen Tagen sind bei dem Versuch, den Ärmelkanal in überfüllten Booten zu überqueren, mindestens zwei Personen ums Leben gekommen. Mehrere Boote waren untergegangen. Die französische Küstenwache rettete mehr als 400 Flüchtlinge.

In den Ortschaften rund um Calais harren offenbar immer noch Hunderte Menschen aus, die auf ihre Überfahrt warten. Über Jahre nutzten Migranten auf ihrem Weg ins Vereinigte Königreich den Eurotunnel zwischen Folkstone und Calais, sie versteckten sich in Lastwagen und auf Fähren. Seit der Krise 2015 wurden die Kontrollen in Calais mit Hilfe der Briten verschärft.