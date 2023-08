Als am 6. Februar im Südosten der Türkei und in Teilen Syriens die Erde bebte, wurden Millionen Menschen über Nacht obdachlos. Mindestens 173.000 Gebäude wurden allein auf der türkischen Seite zerstört oder beschädigt. Präsident Recep Tayyip Erdoğan von der rechtspopulistischen Partei AKP kündigte daraufhin hohe Ziele an: Mehr als 600.000 Häuser sollten innerhalb eines Jahres für die obdachlos gewordenen Menschen gebaut und die Städte in der Erdbeben­region zudem sicherer gemacht werden. Spätestens im Herbst sollten die ersten Familien in ihre neuen Häuser und Wohnungen ziehen können. Doch rund ein halbes Jahr nach dem schwersten Erdbeben in der Geschichte der Türkei stockt der Wiederaufbau. In Antakya, in der Provinz Hatay, hat der Bau neuer Häuser bislang nicht begonnen. 92 Prozent der einstigen 400.000-Einwohner-Stadt sind zerstört.

„Im Stadtkern von Antakya sieht es noch genauso aus wie am 6. Februar“, bestätigt Doğan Demirkapı am Telefon. Er ist sich sicher: „Normales Leben wird hier auf längere Sicht kaum möglich sein.“ Der Fünfunddreißigjährige ist in Antakya geboren und aufgewachsen. Seit 2013 lebt Doğan Demirkapı in der Nähe von Stuttgart und hilft seiner Mutter von hier aus mit der Planung und Finanzierung des Wiederaufbaus. Dafür pendelt er mehrmals im Jahr in das betroffene Gebiet. „Wir wissen einfach immer noch nicht, wann wir bauen dürfen“, sagt er. Seine Familie lebe derzeit an verschiedenen Orten in der Türkei. Aber: „In Antakya stecken unsere Erinnerungen und unsere Kindheit“, sagt er. „Alle wollen zurück. Wir hoffen, spätestens in zwei Jahren.“ Aber nicht um jeden Preis.