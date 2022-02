Zahl der Todesopfer bei acht : 400 Menschen nach Überschwemmungen in Australien vermisst

Maryborough, Australien: Die Regierungschefin von Queensland, Annastacia Palaszczuk, sagte am Montag, in einigen Regionen ihres Bundesstaates habe es in den vergangenen Tagen so viel geregnet wie normalerweise binnen eines ganzen Jahres. Bild: AP

Nach Überschwemmungen in Australien können Zehntausende Menschen nicht länger in ihren Häusern bleiben. Seit Beginn des Unwetters sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. In der Stadt Lismore warten indes Hunderte auf Rettung.